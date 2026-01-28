天上聖母媽祖奇幻溫情短劇 屏東開拍 帥氣新生代演員出演

南部中心／鄧山田、曾虹雯 屏東縣報導

以天上聖母-媽祖貫穿故事的奇幻溫情短劇，開拔到屏東慈鳳宮開拍。除了有帥氣和實力兼備的新生代演員擔綱千里眼和順風耳，還有82歲的"國民阿嬤"王滿嬌，展現硬底子演技。劇中的"媽祖化身"將如何在凡間行善守護，一起來看看。

天上聖母媽祖奇幻溫情短劇 屏東慈鳳宮開拍

以天上聖母-媽祖貫穿故事的奇幻溫情短劇，開拔到屏東慈鳳宮開拍。（圖／民視新聞）

宮廟外頭架起攝影機，劇組演員就定位，好戲開拍。但現代劇中怎麼出現千里眼和順風耳？原來是一齣以媽祖為主角的單元劇，除了有帥氣和實力兼備的新生代演員擔綱神將演出，還有82歲的"國民阿嬤"王滿嬌，展現硬底子演技。演員王滿嬌說，在這集裡頭我飾演一個慈祥的媽媽，因為女兒裡頭有一個碰到不好的夫婿，破我們的財產，要我們的錢，所以我下來幫他解決。飾演千里眼跟順風耳的演員黃登楷和王品澔說，我們這次的任務一樣是遵從老大也就是媽祖的指示，會化身為律師幫助劇中角色處理遺產問題。

廣告 廣告

天上聖母媽祖奇幻溫情短劇 屏東慈鳳宮開拍

全新推出的奇幻溫情短劇"媽祖在人間"，演出媽祖信仰在日常中的溫馨故事。（圖／民視新聞）

劇中媽祖將陪伴角色放下執著，找回活下去、好好去愛的勇氣，迎來重生與內心的平靜。這集的單元故事，劇組特別開拔到屏東慈鳳宮開拍。演員林雨葶說，看到慈鳳宮覺得很漂亮，第一眼的感覺就是金碧輝煌的感覺。演員涂善存則說，在跟媽祖講話的時候，有感受到祂看我的力量。劇中角色間的愛恨情仇，勾起觀眾好奇心。全新推出的奇幻溫情短劇，演出媽祖信仰在日常中的溫馨故事，令人期待。

原文出處：天上聖母媽祖奇幻溫情短劇 屏東慈鳳宮開拍

更多民視新聞報導

日劇拍攝中2／金城武後第二人！許光漢登封面迷倒櫻花妹

任中華奧會團結基金計畫大使勉勵小選手！「男神」楊勇緯備戰巴黎大滿貫賽

怪手掉落砸騎士！屏東萬巒嚴重車禍 男子送醫前已無生命跡象

