天下城市治理卓越獎 新北水利局AI防汛奪首獎

面對極端氣候，新北市水利局首創的智慧防汛系統，將繁雜的防汛工作濃縮到1支手機就能搞定，以創新科技全面提升防災效率，29日勇奪2025「天下城市治理卓越獎」環境保護組首獎。水利局表示，新北市是全國唯一獲獎的水利單位，關鍵在於成功整合607處監視器即時積淹水影像辨識，透過LINE自動推播至防汛群組，防汛人員可提早2小時啟動應變。

水利局長宋德仁表示，過去遇到大雨，防汛人員得火速衝到現場，但資訊零散且有時間落差，如今透過智慧防汛平台，只要1支手機在手，所有同仁能即時掌握從天空到地底下的所有水情，轉為主動應變，整體應變時間比以往至少提前了2小時以上，確保能第一時間精準掌握、迅速處理。

宋德仁說明，智慧防汛平台以第一線防汛人員需求為導向開發系統，整合「全時監測、AI判斷、即時推播」，每分鐘可處理6萬筆數據，即時同步推播至29區公所，大幅提升應變效能。

平台已在8座抽水站導入AI操作，將防汛決策從傳統單純依前池水位，進化為同時納入上游下水道水位資訊，提醒人員及時啟動或加開抽水機組，精準發揮抽水效能。

水利局說，為有效騰出滯洪空間，新北運用16座抽水站預抽，可騰出57.8萬噸滯洪空間，同時結合9所「透保水校園」建置4.8萬噸容量，所有設施皆能與平台串聯，遠端操作多次排空，大幅提升防洪成效。

水利局補充，以2024年8月15日新莊午後驟雨為例，雨勢驟增時，立即透過平台監控與推播機制啟動應變，中港大排依照提醒開啟緊急排洪閘門讓超量水體進入河廊滯洪，分擔排洪負擔，中港抽水站同步啟抽，使積水迅速退去。