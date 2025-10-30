天下城市治理卓越獎 雲縣榮獲標竿縣市首長獎
▲張麗善縣長在縣市首長施政滿意度躍升至最高等級「標竿組」。（記者劉春生攝）
《天下雜誌》二十九日舉行「縣市長施政滿意度」暨第三屆「天下城市治理卓越獎」頒獎典禮。雲林縣長張麗善親自領取象徵地方施政最高榮譽的「標竿縣市首長獎」；縣府團隊抱回「社會進步」、「環境保護」與「經濟成長」三大領域的四項「城市治理卓越獎」優選獎座，成為此屆非六都最大贏家。
張麗善縣長領獎時表示，這份榮耀屬於全體縣府團隊與鄉親。雲林能從「優等組」躍升「標竿組」，是跨局處、跨領域攜手合作、以民眾需求為核心的成果。
她強調，雲林是一個資源有限的農業大縣，但在這項調查中獲得縣民及各領域專家學者肯定施政成果，證明資源多寡不是關鍵，堅定的決心與持續努力，才是推動改變的力量。
張縣長特別感謝《天下雜誌》與評審委員的肯定，並感謝雲林縣民的支持。她表示，這份榮譽是她與縣府團隊持續前進的動力，同時象徵雲林正從傳統農業縣，轉型為以智慧、創新、永續為核心的農工商並進的現代科技城鄉。「雲林上場」不是口號，而是時刻努力實踐的具體行動。
張縣長指出，雲林近年農業產值自七百六十九億元提升至九百四十八億多元，透過智慧科技轉型，營造「省時、省工、省力」的永續農業，成功吸引千位青年返鄉投入農業，為地方注入新活力。另「萬寶龍計畫」兩年內成功催生逾萬名新生兒，帶來生生不息的力量。
《天下雜誌》「縣市長施政滿意度調查」結合民意（占九十％）與專家評比（占十％），為國內最具公信力的地方治理評比之一。張麗善縣長在全國二十二位縣市首長中表現亮眼，施政滿意度從去年的「優等組」躍升至最高等級「標竿組」（第一至第五名），展現縣府在風災衝擊與財政壓力下仍能穩健推動施政、贏得民心的治理實力。
第三屆「城市治理卓越獎」共一百七十一件全國創新專案參賽，僅四件獲首獎、十七件優選。雲林縣勇奪四項優選，居非六都之冠，展現雲林在經濟、社會與環境三大面向的亮眼成果，與「全面治理、均衡發展」的施政成果。
雲林縣此次獲獎的四項城市治理卓越獎創新專案分別為：
環保局規劃推動的「轉廢為能，垃圾全循環」，推動循環經濟體系，讓廢棄物轉化為能源與資源，邁向「二零三零年垃圾全循環」目標。獲得「環境保護組」優選。
計畫處、農業處、氣候變遷專案辦公室跨局處合作推動的「酸菜廢棄物打造農漁共生循環經濟」，以酸菜剩餘資材製成液態肥，兼顧環保與產值。及環保局推動「事業廢塑膠再造環保綠建材」，廢塑膠轉化為再生原料，推動循環經濟。雙雙拿下「經濟成長組優選」。
衛生局結合台灣在宅醫療學會、在宅急症照護小組公私協力推動的「分級醫療換日線開創醫療新選擇」，整合在宅急症照護，改善偏鄉醫療不足。在社會進步組中取得優選。
