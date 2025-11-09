天下永續公民獎 國泰金奪金融組冠軍

全球局勢動盪、快速變化環境下，永續發展成企業穩健經營核心關鍵；由《天下雜誌》主辦、台灣最具公信力的永續評比之一的「2025天下永續公民獎」7日揭曉並舉辦頒獎典禮，金管會主委彭金隆親自蒞臨擔任頒獎嘉賓，國泰金控勇奪金融組冠軍，於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。

國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時指出，國泰從2011年成立CSR委員會，定調「氣候、健康、培力」為永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹；人才是永續基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才。

李長庚指出，國泰也持續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，李長庚也感謝評審團看到國泰的努力。

在「氣候」面向，國泰金強化風險治理、推動低碳轉型與環境永續；去年再生能源使用量超過3060萬度，占台灣據點總用電量26.12％，透過「綠色營運、綠色能源與綠色不動產」三大策略，打造低碳生態系，國泰人壽烏日大樓為全台首棟淨零碳建築，就是落實新型態辦公、ESG轉型最佳實例。

在「健康」面向，國泰金善用金融業核心職能，透過保險、理財與退休方案，守護民眾財務、身心的健康；國壽以「讓健康有力於你」為主張，每年投入億元資源，推動橫跨商品、服務、平台與人才四大領域的健康促進計畫，結合保險與健康管理專業，滿足保戶多元健康需求。

在「培力」面向，國泰金控以「Place for All」為核心理念，以「擁抱多元 × 展現真我」策略，打造「國泰共融小鎮」，實施「全人關懷」、「減速不脫隊」等措施，打造兼顧職涯發展與家庭照護職場環境。