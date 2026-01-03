天下沒有白領的酬金 刑事局：借錢過戶都是騙

記者郭曉蓓／臺北報導

警政署刑事警察局今（3）日表示，借錢辦理遺產過戶是詐騙手法，近期有民眾遇歹徒假冒親友稱因需繼承精華區土地或房產，但急需墊付遺產稅等稅金費用，向被害人謊稱土地成功過戶就給高額酬金，1名男子遭騙3444萬元。刑事局提醒，凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字，民眾務必提高警覺。

刑事局表示，由於臺灣土地資源稀缺，民眾深知不動產是資產增值的首選，詐騙集團常假冒「親朋好友」、「遺產律師」或「資深代書」，聲稱其委託人（通常為大富豪或無子嗣長輩）留下一筆價值數億的精華區土地或房產，因繼承手續繁瑣，急需一筆資金「借錢墊付」遺產稅、印花稅或地政規費，並承諾過戶後給予「千萬酬金」作為報答。

刑事局表示，北部一名楊姓男子去年9月中，一名通訊軟體LINE上朋友翁心怡(詐騙集團使用假名)主動聯繫他，稱要借錢處理房子過戶遺產相關費用及代書費，事成後將會給豐厚的錢，楊男不疑有他，以面交方式陸陸續續借款給對方，直到去年12月中，總借款金額高達3,444萬元，後續楊男使用對方名字(翁心怡)上網查詢，竟發現對方為詐欺慣犯；對方又聲稱需要再借款，楊男便要求對方先償還之前借出款項，並與對方前往銀行取錢時，對方表示沒錢償還，楊男始知遭詐，訴警偵辦。

刑事局呼籲，天上不會掉下遺產， 遺產繼承有嚴格的法律程序與順位，若與死者無親無故，卻被告知有相關遺產報酬可領，100% 是詐騙。正規的遺產處理程序中，相關稅費通常會從遺產總額中扣除，或由法定繼承人自行繳納，絕不會隨機找陌生人「借錢」處理。若收到自稱律師或銀行員的訊息，請務必透過官方管道查詢。可使用法務部律師查詢系統核實身分，而非撥打訊息中提供的聯絡電話。

刑事局也提醒，凡是提及「借錢」、「代墊費用」、「高額佣金」等關鍵字，民眾務必提高警覺。若有任何疑慮，請立即撥打 165 反詐騙諮詢專線或撥打 110 報案，亦可透過打詐儀錶板獲取最新防詐資訊。

警政署刑事警察局提醒，借錢辦理遺產過戶是詐騙手法。（圖由刑事局提供）