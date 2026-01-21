天下無道 禮樂征伐自霸權出

國際舞台上的劇變與美國國內的政治變局，共同反映出一種對契約精神的深刻侵蝕與對暴力的公然崇拜。（美聯社）





20多年前，美國將伊拉克戰爭包裝為捍衛人權，今年年初震撼世界的絕對決心行動卻沒有被宣稱是出於任何崇高原則。

川普政府綁架馬杜洛的理由，並非打倒獨裁或促進委內瑞拉民主化本身，而是他與恐怖組織（阿拉瓜火車和太陽卡特爾）與販毒網絡的牽連。

委內瑞拉總統及政府機構涉入毒品走私與重罪，故委內瑞拉不應被視為「正常國家」，而應視為「犯罪化國家」或「恐怖分子與毒品罪犯的巢穴」。那麼實現「正義」即是將馬杜洛押上美國法庭。然而馬杜洛是委內瑞拉總統。若要強行帶走他，似乎只剩下戰爭一條路，但發動戰爭是「自由主義國際秩序」最深的禁忌。

依聯合國憲章，不得以武力侵犯他國領土或剝奪他國政治獨立。對他國使用武力僅限於在遭受該國「武力攻擊」時。此外，基於元首豁免權，不能將他國在任元首作為刑事被告在自國法庭審判。由美國於1940年代主導建立的自由主義國際秩序，基本上是用來約束強國對弱國的侵略行為之規範。

依此規範，絕對決心行動該如何解釋？美國司法部本週二（13日）公布一份先前列為機密的備忘錄 ，該備忘錄經大量劃除後，結論為總統擁有命令該軍事行動的憲法權限，絕對決心的法理鋪墊由此作出。

禮樂征伐何以正名

川普總統在行動後的訪談中公開宣稱，其權力僅受「個人道德」約束，並直言「不需要國際法」，這份備忘錄在評估國際法時也採用這種忽視的姿態，承認行動可能觸及國際法邊界，但最終將國內法和總統的憲法權力置於優先地位，並援引美國國內判例來支持行動的合法性，而非忽視國際法的明確支持。

該備忘錄由司法部法律顧問辦公室（OLC）助理檢察長 Elliot Gaiser 於十二月起草，依循 OLC 用以評估總統動用軍事武力之歷史性框架。依該框架，分析考量該行動是否服務於重要國家利益，以及該行動之預期規模是否在憲法意義上上升至「戰爭」程度。

總體而言，備忘錄「正名」的核心邏輯建立在美國國內法的二元論基礎上，即總統在憲法下的固有權力（Inherent Authority）可以授權違反國際法的行動，且國際法在美國國內並不自動限制總統的行動自由，除非該國際規範已轉化為具有自我執行力的國內法規或國會明確立法限制 。

換言之，備忘錄中將針對馬杜洛的行動描述為非常規引渡（Extraordinary Rendition），即美國軍事人員協助執法部門，將馬杜洛從委內瑞拉強制帶到美國接受起訴。備忘錄承認非常規引渡被視為武力行使，並受國際武裝衝突法規管，儘管承認該行動在國際法下構成武裝衝突，但強調國際法本身並不限制總統行事的國內法權力，這意味著即使國際法可能不允許此類行動，只要國內法允許，美國總統就有權下令執行。

然而，根據《維也納條約法公約》第 27 條以及國際責任法的一般原則，一國不得援引其國內法規定作為其不履行條約義務或違反國際法的理由 。

備忘錄承認該行動將構成國際法意義上的「武裝衝突」，這一認定本身即觸發了國際人道法的適用。然而，備忘錄在論證行動合法性時，主要依賴於對「國家利益」的寬泛解釋以及對「戰爭」定義的狹義憲法解釋，試圖迴避《聯合國憲章》關於禁止使用武力的核心約束。這種法律解釋的斷裂，使得美國行政部門在國內法上的「合法性」與國際法上的「違法性」之間形成了劇烈的張力。

「絕對決心行動」的具體目標是逮捕外國元首，這涉及國家管轄權的域外行使問題，備忘錄依賴美國最高法院的克爾-弗里斯比原則，主張即便被告是被非法綁架至美國，美國法院仍擁有審判權 。然而，這一國內法原則僅解決了美國法院的「對人管轄權」問題，並不能免除美國在國際法層面的國家責任。

更嚴重卻常被忽視的一點，是行動中對當地電力系統進行的「預備性轟炸」（preparatory bombardment）。OLC 備忘錄既承認使用武力在國際法上屬於「武裝衝突」，則行動受國際人道法（IHL）約束，包含區分戰鬥員與平民以及嚴格的比例原則。誠然，電力設施常被視為「軍民兩用」（dual-use）物項，且依據習慣國際法，若其破壞能帶來明確軍事利益，確可成為合法目標。在傳統戰爭中，為攻佔城市或摧毀敵軍主力而攻擊電網或許具可辯護性；但在一次以「執法」（即逮捕嫌疑人）為終極目標的行動中，僅為逮捕一兩人——無論其地位多高——便切斷影響數萬平民生計的電力供應，顯然構成了「過度」（excessive）的傷害。將重型火力的「預備性轟炸」應用於本質上應具精確性的逮捕行動，無疑顯示了手段與目的之間的嚴重失衡，違反了比例原則。

「絕對決心行動」的法律備忘錄，實則代表了美國對國際法的一種「霸權式解釋」（hegemonic interpretation）。它將國內法概念（如毒品恐怖主義）凌駕於國際法框架之上，以戰爭的手段（轟炸、特種部隊入侵）遂行執法的目的（逮捕、審判）。這種操作試圖同時逃避兩個領域的法律約束：既規避了人權法對使用致命武力的嚴格限制，又無視國際法對國家主權與豁免權的保護。顯著性地破壞了旨在保護平民和維護國家主權的國際秩序，應當認為是嚴重侵蝕了《聯合國憲章》原則的惡例。

「絕對決心行動」的具體目標是逮捕外國元首，這涉及了國家管轄權的域外行使問題。

沒有馬杜洛的馬杜洛體制

「回顧川普重返白宮的這一年，其執政風格充斥著『目的正當化手段』（the end justifies the means）的色彩：為了達成目標，法律框架往往被視為可有可無的絆腳石。這種邏輯假定只要結果是好的，過程的瑕疵便可被原諒。但諷刺的是，當我們剝開這層包裝，會發現其致力追求的『終極目標』，並非國家長遠的福祉，而是指向了非常狹窄的私人集團利益。」

「非常規引渡」馬杜洛後，委內瑞拉迎來的甚至不是阿拉伯之春初期的情況。川普從未具體說明「後馬杜洛」時代的替代方案，只是說「我們會來治理這個國家，我們不會在委內瑞拉恢復正常之前離開。」

CSIS 美洲項目主任萊恩·伯格（Ryan C. Berg）與前美國國務院西半球事務助卿金伯利·布萊爾（Kimberly Breier）早在 12 月 17 日便於《美洲季刊》（Americas Quarterly）發表〈委內瑞拉未來轉型路線圖〉，詳列了包括「迅速解除經濟制裁」、「透過公正選舉組成民主政府」及「爭取國際金融機構援助」等制度性重建措施。

然而，川普對這些旨在恢復民主秩序的方案置若罔聞。與伯格等人的藍圖截然不同，他在 1 月 6 日接受 NBC 訪問時，毫不遮掩地將焦點鎖定於極具交易性質的「石油」、「補償」與「控制」（running the country）。他將複雜的國家重建簡化為一樁商業接管案，提議由美國石油巨頭注資修復委內瑞拉的能源設施，並赤裸裸地強調其目標僅是讓美國公司「收回收益」，至於該國的民主轉型細節，則完全不在他的交易清單之上。

填補馬杜羅留下權力真空的，並非擁有更強民意正當性的上屆大選實質勝選者岡薩雷茲，亦非去年的諾貝爾和平獎得主馬查多，而是舊體制的既得利益中堅——副總統羅德里格斯。對川普而言，委內瑞拉並非一個應從「恐怖分子與毒品犯罪者巢穴」的污名中解放出來以實現民主轉型國家，而是一家「正陷入經營權爭奪的瀕危企業」，以私募基金經理的心態視之，他要把無能的執行長馬杜洛換成新的執行長羅德里格斯，並向股東（委內瑞拉國民）承諾股息（石油收益），自己作為基金經理將收取龐大的「報酬」，「絕對決心」的指向的是沒有馬杜洛的馬杜洛體制。

邁向後戰後（post-postwar）

川普重返白宮的首年，恰逢「戰後八十年」的歷史時刻。當世界各國紛紛舉行儀式紀念二戰遺產時，一個巨大的諷刺卻在眼前上演，那個在大戰後建立起來、雖歷經不同階段的演變與色彩轉換，但始終作為全球基石的「國際秩序」，如今卻毋庸置疑地正在走向終結。

回顧過去八十年，美國建立的國際秩序基於其政經與軍事優勢。二戰後，美國透過與歐日結盟、重視軟實力及推動全球化，實踐了「貢獻世界秩序即保障自身安全」的戰略思維。儘管歷程中有過失誤，但美國基本上始終維持著這套規則並擔任領導者。然而，這一切已被川普徹底顛覆。對他而言，同盟關係僅取決於是否「有利可圖」。

川普2.0輕視同盟體系和軟實力，削減美國國際開發署預算，將國際關係完全簡化為商業交易。他以房地產經紀人的心態處理外交，自信「只要有交易，什麼都能做」。在烏克蘭問題上，誠如澤倫斯基所嘆，烏克蘭手中缺乏談判籌碼，難以在交易中博弈。

目前的美國外交正走向單邊主義、保護主義與擴張主義。重讀其就職演說，川普宣稱要讓國家再次擴張與閃耀，這實質上是一種反帝國主義的帝國心態。此前川普言及的購回格林蘭、收回巴拿馬運河，甚至戲稱將加拿大納為第51州在委內瑞拉的惡例已為此提供了最駭人的明證：它將川普口中的「絕對決心」從單純的意圖，轉化為具備實質行動可能性的現實。這意味著，那些關於領土擴張的狂想，不再只是狂想，而是隨時可能落地的軍事劇本。 過去八十年來維繫世界穩定的體制與秩序，正在我們眼前迅速崩解。

國際舞台上的劇變與美國國內的政治變局，實則互為表裡，共同反映出一種對契約精神的深刻侵蝕與對暴力的公然崇拜。正如哈佛大學國際關係學者史蒂芬·沃爾特（Stephen Walt）所觀察到的，無論是在國際社會還是美國國內，人們對「社會契約」的信心正在崩塌 。川普政府似乎將國內外的挑戰視為同質的威脅，並採取了一致的應對模式：不再尋求共識或遵循法理，而是訴諸原始的力量與強制 。

當我們默許行政權力在國外可以無視法律、以武力強行定義正義時，就已為國內的威權主義鋪平了道路。最大的諷刺在於，在這個 AI 飛速發展、理應邁向未來的社會裡，世界卻弔詭地倒退，遵循著那套迷信暴力、無視契約的「帝國舊文法」：當「禮樂征伐」不再出自維護公義的共識，而是出自恣意逐利的霸權，我們實際上已置身於霍布斯筆下那個「所有人對抗所有人」的危險叢林。這或許不是歷史的終結，但無疑是戰後八十年來我們所熟知的那個「文明世界」的終結。

※作者為自由業者