天下無道 禮樂征伐自霸權出
20多年前，美國將伊拉克戰爭包裝為捍衛人權，今年年初震撼世界的絕對決心行動卻沒有被宣稱是出於任何崇高原則。
川普政府綁架馬杜洛的理由，並非打倒獨裁或促進委內瑞拉民主化本身，而是他與恐怖組織（阿拉瓜火車和太陽卡特爾）與販毒網絡的牽連。
委內瑞拉總統及政府機構涉入毒品走私與重罪，故委內瑞拉不應被視為「正常國家」，而應視為「犯罪化國家」或「恐怖分子與毒品罪犯的巢穴」。那麼實現「正義」即是將馬杜洛押上美國法庭。然而馬杜洛是委內瑞拉總統。若要強行帶走他，似乎只剩下戰爭一條路，但發動戰爭是「自由主義國際秩序」最深的禁忌。
依聯合國憲章，不得以武力侵犯他國領土或剝奪他國政治獨立。對他國使用武力僅限於在遭受該國「武力攻擊」時。此外，基於元首豁免權，不能將他國在任元首作為刑事被告在自國法庭審判。由美國於1940年代主導建立的自由主義國際秩序，基本上是用來約束強國對弱國的侵略行為之規範。
依此規範，絕對決心行動該如何解釋？美國司法部本週二（13日）公布一份先前列為機密的備忘錄 ，該備忘錄經大量劃除後，結論為總統擁有命令該軍事行動的憲法權限，絕對決心的法理鋪墊由此作出。
禮樂征伐何以正名
川普總統在行動後的訪談中公開宣稱，其權力僅受「個人道德」約束，並直言「不需要國際法」，這份備忘錄在評估國際法時也採用這種忽視的姿態，承認行動可能觸及國際法邊界，但最終將國內法和總統的憲法權力置於優先地位，並援引美國國內判例來支持行動的合法性，而非忽視國際法的明確支持。
該備忘錄由司法部法律顧問辦公室（OLC）助理檢察長 Elliot Gaiser 於十二月起草，依循 OLC 用以評估總統動用軍事武力之歷史性框架。依該框架，分析考量該行動是否服務於重要國家利益，以及該行動之預期規模是否在憲法意義上上升至「戰爭」程度。
總體而言，備忘錄「正名」的核心邏輯建立在美國國內法的二元論基礎上，即總統在憲法下的固有權力（Inherent Authority）可以授權違反國際法的行動，且國際法在美國國內並不自動限制總統的行動自由，除非該國際規範已轉化為具有自我執行力的國內法規或國會明確立法限制 。
換言之，備忘錄中將針對馬杜洛的行動描述為非常規引渡（Extraordinary Rendition），即美國軍事人員協助執法部門，將馬杜洛從委內瑞拉強制帶到美國接受起訴。備忘錄承認非常規引渡被視為武力行使，並受國際武裝衝突法規管，儘管承認該行動在國際法下構成武裝衝突，但強調國際法本身並不限制總統行事的國內法權力，這意味著即使國際法可能不允許此類行動，只要國內法允許，美國總統就有權下令執行。
然而，根據《維也納條約法公約》第 27 條以及國際責任法的一般原則，一國不得援引其國內法規定作為其不履行條約義務或違反國際法的理由 。
備忘錄承認該行動將構成國際法意義上的「武裝衝突」，這一認定本身即觸發了國際人道法的適用。然而，備忘錄在論證行動合法性時，主要依賴於對「國家利益」的寬泛解釋以及對「戰爭」定義的狹義憲法解釋，試圖迴避《聯合國憲章》關於禁止使用武力的核心約束。這種法律解釋的斷裂，使得美國行政部門在國內法上的「合法性」與國際法上的「違法性」之間形成了劇烈的張力。
「絕對決心行動」的具體目標是逮捕外國元首，這涉及國家管轄權的域外行使問題，備忘錄依賴美國最高法院的克爾-弗里斯比原則，主張即便被告是被非法綁架至美國，美國法院仍擁有審判權 。然而，這一國內法原則僅解決了美國法院的「對人管轄權」問題，並不能免除美國在國際法層面的國家責任。
更嚴重卻常被忽視的一點，是行動中對當地電力系統進行的「預備性轟炸」（preparatory bombardment）。OLC 備忘錄既承認使用武力在國際法上屬於「武裝衝突」，則行動受國際人道法（IHL）約束，包含區分戰鬥員與平民以及嚴格的比例原則。誠然，電力設施常被視為「軍民兩用」（dual-use）物項，且依據習慣國際法，若其破壞能帶來明確軍事利益，確可成為合法目標。在傳統戰爭中，為攻佔城市或摧毀敵軍主力而攻擊電網或許具可辯護性；但在一次以「執法」（即逮捕嫌疑人）為終極目標的行動中，僅為逮捕一兩人——無論其地位多高——便切斷影響數萬平民生計的電力供應，顯然構成了「過度」（excessive）的傷害。將重型火力的「預備性轟炸」應用於本質上應具精確性的逮捕行動，無疑顯示了手段與目的之間的嚴重失衡，違反了比例原則。
「絕對決心行動」的法律備忘錄，實則代表了美國對國際法的一種「霸權式解釋」（hegemonic interpretation）。它將國內法概念（如毒品恐怖主義）凌駕於國際法框架之上，以戰爭的手段（轟炸、特種部隊入侵）遂行執法的目的（逮捕、審判）。這種操作試圖同時逃避兩個領域的法律約束：既規避了人權法對使用致命武力的嚴格限制，又無視國際法對國家主權與豁免權的保護。顯著性地破壞了旨在保護平民和維護國家主權的國際秩序，應當認為是嚴重侵蝕了《聯合國憲章》原則的惡例。
「絕對決心行動」的具體目標是逮捕外國元首，這涉及了國家管轄權的域外行使問題。
沒有馬杜洛的馬杜洛體制
「回顧川普重返白宮的這一年，其執政風格充斥著『目的正當化手段』（the end justifies the means）的色彩：為了達成目標，法律框架往往被視為可有可無的絆腳石。這種邏輯假定只要結果是好的，過程的瑕疵便可被原諒。但諷刺的是，當我們剝開這層包裝，會發現其致力追求的『終極目標』，並非國家長遠的福祉，而是指向了非常狹窄的私人集團利益。」
「非常規引渡」馬杜洛後，委內瑞拉迎來的甚至不是阿拉伯之春初期的情況。川普從未具體說明「後馬杜洛」時代的替代方案，只是說「我們會來治理這個國家，我們不會在委內瑞拉恢復正常之前離開。」
CSIS 美洲項目主任萊恩·伯格（Ryan C. Berg）與前美國國務院西半球事務助卿金伯利·布萊爾（Kimberly Breier）早在 12 月 17 日便於《美洲季刊》（Americas Quarterly）發表〈委內瑞拉未來轉型路線圖〉，詳列了包括「迅速解除經濟制裁」、「透過公正選舉組成民主政府」及「爭取國際金融機構援助」等制度性重建措施。
然而，川普對這些旨在恢復民主秩序的方案置若罔聞。與伯格等人的藍圖截然不同，他在 1 月 6 日接受 NBC 訪問時，毫不遮掩地將焦點鎖定於極具交易性質的「石油」、「補償」與「控制」（running the country）。他將複雜的國家重建簡化為一樁商業接管案，提議由美國石油巨頭注資修復委內瑞拉的能源設施，並赤裸裸地強調其目標僅是讓美國公司「收回收益」，至於該國的民主轉型細節，則完全不在他的交易清單之上。
填補馬杜羅留下權力真空的，並非擁有更強民意正當性的上屆大選實質勝選者岡薩雷茲，亦非去年的諾貝爾和平獎得主馬查多，而是舊體制的既得利益中堅——副總統羅德里格斯。對川普而言，委內瑞拉並非一個應從「恐怖分子與毒品犯罪者巢穴」的污名中解放出來以實現民主轉型國家，而是一家「正陷入經營權爭奪的瀕危企業」，以私募基金經理的心態視之，他要把無能的執行長馬杜洛換成新的執行長羅德里格斯，並向股東（委內瑞拉國民）承諾股息（石油收益），自己作為基金經理將收取龐大的「報酬」，「絕對決心」的指向的是沒有馬杜洛的馬杜洛體制。
邁向後戰後（post-postwar）
川普重返白宮的首年，恰逢「戰後八十年」的歷史時刻。當世界各國紛紛舉行儀式紀念二戰遺產時，一個巨大的諷刺卻在眼前上演，那個在大戰後建立起來、雖歷經不同階段的演變與色彩轉換，但始終作為全球基石的「國際秩序」，如今卻毋庸置疑地正在走向終結。
回顧過去八十年，美國建立的國際秩序基於其政經與軍事優勢。二戰後，美國透過與歐日結盟、重視軟實力及推動全球化，實踐了「貢獻世界秩序即保障自身安全」的戰略思維。儘管歷程中有過失誤，但美國基本上始終維持著這套規則並擔任領導者。然而，這一切已被川普徹底顛覆。對他而言，同盟關係僅取決於是否「有利可圖」。
川普2.0輕視同盟體系和軟實力，削減美國國際開發署預算，將國際關係完全簡化為商業交易。他以房地產經紀人的心態處理外交，自信「只要有交易，什麼都能做」。在烏克蘭問題上，誠如澤倫斯基所嘆，烏克蘭手中缺乏談判籌碼，難以在交易中博弈。
目前的美國外交正走向單邊主義、保護主義與擴張主義。重讀其就職演說，川普宣稱要讓國家再次擴張與閃耀，這實質上是一種反帝國主義的帝國心態。此前川普言及的購回格林蘭、收回巴拿馬運河，甚至戲稱將加拿大納為第51州在委內瑞拉的惡例已為此提供了最駭人的明證：它將川普口中的「絕對決心」從單純的意圖，轉化為具備實質行動可能性的現實。這意味著，那些關於領土擴張的狂想，不再只是狂想，而是隨時可能落地的軍事劇本。 過去八十年來維繫世界穩定的體制與秩序，正在我們眼前迅速崩解。
國際舞台上的劇變與美國國內的政治變局，實則互為表裡，共同反映出一種對契約精神的深刻侵蝕與對暴力的公然崇拜。正如哈佛大學國際關係學者史蒂芬·沃爾特（Stephen Walt）所觀察到的，無論是在國際社會還是美國國內，人們對「社會契約」的信心正在崩塌 。川普政府似乎將國內外的挑戰視為同質的威脅，並採取了一致的應對模式：不再尋求共識或遵循法理，而是訴諸原始的力量與強制 。
當我們默許行政權力在國外可以無視法律、以武力強行定義正義時，就已為國內的威權主義鋪平了道路。最大的諷刺在於，在這個 AI 飛速發展、理應邁向未來的社會裡，世界卻弔詭地倒退，遵循著那套迷信暴力、無視契約的「帝國舊文法」：當「禮樂征伐」不再出自維護公義的共識，而是出自恣意逐利的霸權，我們實際上已置身於霍布斯筆下那個「所有人對抗所有人」的危險叢林。這或許不是歷史的終結，但無疑是戰後八十年來我們所熟知的那個「文明世界」的終結。
※作者為自由業者
其他人也在看
女醫失蹤藏家變！淚喊：不想再當ATM 弟弟購屋她買單、上億保單掛外甥名
在台南市東區執業長達17年的「侯娟妃婦產科診所」於去年突然停業，引發地方病患關注，婦產科醫師侯娟妃更遭父母及丈夫向警方報案列為失蹤人口。經警方與檢調追查逾1年後，案件進入司法程序，這起失蹤案的真相也逐漸浮出檯面。中天新聞網 ・ 20 小時前 ・ 231
【明星聊愛車】紀欣妤喜收成年禮Lexus RX300休旅車 駕駛膝部空間舒適、安全輔助配備實用、自動煞車超有感
紀欣妤（艾莉兒）在綜藝節目上參與「狼人殺」單元，因反應快表現出眾受到關注，童心出道的她從5歲開始學習跳舞，曾是女團「A'N'D」一員，擅長跳舞的她，在社群發布的K-Pop舞蹈Cover影片，屢屢創下高流量，是相當有潛力的新生代。曾在選秀節目報名表上，填上「開車」是自己的專長，在18歲生日當天，收到了爸爸的禮物─Lexus RX300，這台車陪著她創造許多工作跟生活的足跡，一起來看看她的分享。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
76歲老闆失智！半年後奇蹟「思緒變清晰」 醫：大腦乾淨了
一名76歲的陳姓公司負責人，因容易頭昏、思緒不清晰，時常有腦霧的感覺，透過正子掃描發現類澱粉蛋白沉積，確診阿茲海默症，生活品質明顯受影響。土城長庚醫院表示，患者於2025年6月開始接受新一代失智症免疫治療藥物「欣智樂」治療。半年療程結束後，追蹤正子斷層影像顯示腦中異常蛋白清零，患者認知功能與日常生活能力穩定提升。家屬也說患者情緒更穩定、語言表達清晰，思緒更具條理，且多項神經心理測驗也呈現正向進步。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 64
阿蘇火山觀光直升機失聯前 2台灣客手機驚傳「1簡訊」！身分曝光
日本熊本縣阿蘇火山今（20）日發生觀光直升機失聯事件。消防部門於上午接獲乘客智慧型手機自動發出的「撞擊通知」後，隨即確認一架載有兩名台灣籍遊客與一名日籍駕駛的直升機失聯，目前相關單位正鎖定火山口周邊展開緊急搜救，而台灣遊客的身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 57
自稱福建省金門人挨批！陳玉珍搬「蔡英文金句」回擊 金門鄉親怒轟惡劣
國民黨立委陳玉珍日前自稱是「福建金門人」而非「台灣人」，引發輿論批評，19日她再強調這樣回答不是挑釁也不是標新立異，而是身為金門人，對自己身分的誠實說明，也是完全依照憲法的清楚說明，更搬出前總統蔡英文一句「沒有人應該為了自己的認同道歉」回擊。不過陳玉珍發言網友不買單，連金門人都怒了留言痛斥「不要把金門鄉親與您綁定」、「你這樣做很惡劣」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 232
一表還原台灣「啃老血案」弒親地圖 爸媽一行為恐成催命符
新北市蘆洲區一對經營蔥油餅攤的67歲廖姓與75歲許姓夫妻，疑因金錢問題遭36歲啃老族兒子殺害。回顧近5年各縣市弒親案件，這類由「經濟依賴」演變成血案的悲劇早已不是首例。根據警方統計，弒親者與被害者的關係多為直系親屬，糾紛導火線往往與金錢索求、長期失業產生的口角有關。鏡報 ・ 1 天前 ・ 330
遺產多少內不用繳稅？房子如何分配給子女繼承？1人1間不是真正的公平！施昇輝：遺產分配前一定要知道的事
大部分人對「遺產規畫」的想法，多數會先聯想到「稅務規畫」，但我認為如何「分配遺產」恐怕才是第一要務。遺產稅的規畫，主要著眼點在於生前遺產的轉移，減少未來遺產稅的課稅基礎。Yahoo奇摩房地產 ・ 21 小時前 ・ 8
將徒手攀101！怎麼解決屎尿問題？霍諾德曝「1招」：不然會引起公憤
本週六(24日)全球傳奇攀岩家霍諾德(Alex Honnold)將挑戰徒手攀登台北101，引起全球矚目。不少人好奇，攀岩多日的人如何解決屎尿問題，霍諾德也公開說明，攀岩多日者現在會捆緊排泄物，放在背包下方，待抵達目的地後，再丟到垃圾稿。「畢竟，隨意亂丟排泄物會引起公憤，萬萬不可！」三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前 ・ 32
對等關稅底定後Toyota等5款車大降價？車商全說了
台美關稅談判大局底定，確定以15%為基準。在我方採取「保零件、棄整車」的談判策略下，美製小客車關稅極可能歸零。知情人士透露，此舉旨在換取台灣年產值3000億元的汽車零組件產業長期優勢，確保對美出口戰略重心，整車市場則被視為可調整空間較大的項目。中天新聞網 ・ 21 小時前 ・ 47
貝克漢長子開戰父母！控訴「完美家庭形象」全是演的 怒揭冷血一面：虛假的令人作嘔
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導貝克漢家族長子布魯克林（BrooklynBeckham），在IG限時動態發布長文，正式對父母宣戰。他憤怒控訴，爸爸貝克漢（DavidB...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 34
賴清德早已中計？拒赴立院說明彈劾案 黃揚明：在野黨要的東西拿到了
藍白在立法院提出針對總統賴清德的彈劾案，邀請21日、22日赴立院說明，總統府今（20）日正式回函，表示立法院並無直接向總統問責之權，亦不得課予憲法未明定之義務，總統將不予列席。對此，媒體人黃揚明直言，在野黨要的，本來就只是能拿來當相罵本的「這一句話」。國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌在去年12月領銜提案彈劾賴清德，根據立法院彈劾案日程，立法院將於21......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 292
60歲婦「罹3種癌症」竟全治癒 名醫揭重生關鍵：不是奇蹟
在現代醫學進步下，癌症已不再是絕症，但連續面對3種癌症的挑戰，仍能全身而退，實屬罕見。腫瘤科醫師邱德生分享案例，一名60歲的婦女接連遭遇乳癌、甲狀腺癌及子宮內膜癌，經歷3次大轉彎，但在醫療團隊的治療與追蹤下，該婦人目前狀態良好，且體內已無任何癌症復發證據，重拾平凡生活。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 1
不只貴！國旅沒落「1真相」曝光 苦苓重砲轟「沒心留客」：誰還想再來
國旅為何「一落千丈」？作家苦苓近日在社群平台發文直指，國旅沒落的關鍵，並不只是價格問題，而是「沒有真正用心留住旅客」。他以台灣與日本多個案例對照指出，若景點只停留在拍照打卡，缺乏能讓人停留、消費與回訪的內容，觀光自然難以長久。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 84
陳亭妃未簽協議！綠委：賴清德一定叫她快簽
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議員則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，民進黨立委林俊憲今（21）日被媒體問到，陳...今日新聞NOWNEWS ・ 13 小時前 ・ 53
抽中國運「下下籤」！詹惟中再示警：慎防「4關卡」
生活中心／李筱舲報導每年台灣的國運籤備受關注，而2026年台南北門南鯤鯓代天府抽中的國運代表字為「旺」，象徵經濟民生好轉；陽明山姜太公道場抽出的國運籤為上卦「離兌」卦，強調「止爭、守中、守成」。對此，命理老師詹惟中也發文表示，每年都有不同的危機跟災難，更指出今年需注意「4大關卡」，提醒民眾需謹慎面對。民視健康長照網 ・ 15 小時前 ・ 49
陳亭妃拒簽清廉書！邱毅預言驚人結局
[NOWnews今日新聞]民進黨台南市長初選落幕，由立委陳亭妃勝出，「挺憲派」議長邱莉莉則要求她簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，但陳未簽字。對此，前立委邱毅認為，陳亭妃完全透晰情勢，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 70
認國民黨恐難攻下高雄！陳揮文曝柯志恩最大阻礙：因「這事」陷苦戰
隨著民進黨拍板由立委賴瑞隆出線，對決國民黨立委柯志恩，本就備受關注的高雄市長之爭正式拉開帷幕；《ETtoday民調雲》最新民調顯示，柯志恩以44.0％支持度領先37.7%的賴瑞隆6.3個百分點，令藍營支持者大為振奮，但資深媒體人陳揮文仍坦言「哪有可能好選」，斷言柯志恩將面對的必定是場苦戰。「這哪有可能好選」，陳揮文在《新聞大白話》節目中指出，2022年的高雄......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 156
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 1 天前 ・ 100
台股不會跌？關稅利空「散戶硬撐」藏危機 專家示警1異象：小心人踩人慘劇
美國總統川普為了「接管格陵蘭」與歐洲對槓，上周宣布，從2月1日起，對來自丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭、芬蘭的輸美商品加徵10％關稅；從6月1日起，則調高至25％，直至美國達成購島協議。此舉導致股市大拋售，美股道瓊大跌近900點，台積電ADR重挫近5％。對此，財經專家狄驤在臉書發文指出，市場開始反映美歐關稅戰利空，而台股卻逆勢而為，三大法人狂拋，卻......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 49
堅決反對無效！台美關稅降到15% 國台辦氣炸扯：沒有祖國台灣淪為羔羊
台美關稅確定降到15%，讓整體關稅為47%的中國氣炸，國台辦今（21）日崩潰狂扯，充分證明「台獨」是絕路，外人靠不住，如果沒有強大祖國作為後盾，台灣只能成為任人宰割的羔羊。但面對媒體追問，中國除了口頭抗議外，其實並無法實質阻止？國台辦又繼續稱民進黨勾連外部勢力，還嗆說，「事實反覆證明出賣民族利益的人啊，終將被釘在歷史的恥辱柱上」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 237