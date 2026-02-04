天主教主顧修女會整建「奇蹟之家」 投入長照服務

（中央社記者王鴻國新北4日電）財團法人天主教主顧修女會為回應在地長照服務需求，整建「奇蹟之家」日間照顧中心並於今天落成，新北市長侯友宜致賀並盼能持續與市府攜手合作，共同守護長者健康福祉。

天主教主顧修女會於1948年來到台灣，從事傳教與從事社會服務工作。1956年創辦靜宜女子文理學院，即現今的靜宜大學。修女會於2000年見台灣社會老年人口日增，有迫切的長照服務需求，決議將泰山會院轉型為「奇蹟之家」，以服務長輩及弱勢族群。

修女會指出，「奇蹟之家」於111年動土擴建，今天舉辦完工落成典禮，未來將可提供日間照顧及多元長照服務，強化社區照顧支持，提升長者照顧可近性，促進長者於熟悉社區中安心生活。

侯友宜表示，市府樂見民間單位長期深耕在地，投入長照服務體系，透過專業與用心，提供長者與家庭多元且貼近需求的照顧選擇，成為社區中重要的支持力量。期待主顧修女會能持續與市府攜手合作，共同守護長者健康福祉。

衛生局長陳潤秋指出，新北市已設立126家日照中心服務型態多元，提供失能及失智長者日間照顧服務。透過持續擴充服務量能與據點布建，讓長照服務更加可近，減輕家庭照顧負擔，也讓長者能在熟悉的生活環境中安心生活。（編輯：林恕暉）1150204