天主教主顧修女會「奇蹟新家園」落成 侯友宜感謝長期照顧地方長者

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】為因應地方長照需求，財團法人天主教主顧修女會建立的「奇蹟新家園」昨（4）日舉行落成剪綵典禮。新北市長侯友宜出席典禮時表示，奇蹟之家長年在泰山落腳，提供長者日間照顧等服務，新家園落成後將大幅提升服務量能，服務人數自24人提升至86人。

侯友宜表示，感謝主顧修女會奇蹟之家在短短四年間擴建新量體，實現長者在地安老的願望，他們對長者長期的照顧與奉獻，宛如園區內蓊鬱的大榕樹為大家遮風避雨。侯友宜說，新北市老年人口已近81萬，未來市府團隊也會持續提升服務量能與據點布建，目前已有126間日照中心，預計今（115）年將達到130間，讓長者能在地樂活安養。

高齡長期照顧處補充，奇蹟之家於99年成立社區日照服務，鑒於長照需求增加，於111年開始動土擴建，今日全新建物落成，不僅改造原先老舊擁擠的日間照顧中心，也同步擴增使用空間，除日間照顧外，亦提供居家服務、社區照顧關懷據點、短照服務、送餐服務、喘息服務及特色照顧服務等等，透過整合在地資源，逐步建構完善的社區照顧網絡。