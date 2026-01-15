天主教失智老人基金會與知名插畫家《路易斯與布丁》推出限量公益聯名麻布袋

失智長者邀請大眾以定期定額或小額捐款的方式，加入支持行列，為失智長者打造一個愛的世界。（圖：天主教失智老人基金會提供）

面對物價攀升、天災不斷等外在衝擊，公益捐款也出現明顯下滑。天主教失智老人基金會表示，根據統計，今年1至10月的小額捐款較去年下降8%，對失智長者的照顧服務造成極大壓力。每一筆小額捐款，都是支撐失智長者照顧的重要力量。如今的下降，將讓照顧工作面臨更大的挑戰。

天主教失智老人基金會始終秉持「認識他、找到他、關懷他、照顧他」的理念，創立全台第一所專責失智照顧機構「聖若瑟失智老人養護中心」，建立本土化、個別化的照顧模式，透過多元活動延緩退化、提升生活品質。去年更陸續承辦東湖聖若瑟日照中心及迦納仔花甲樂園失智據點，拓展服務量能；同時也積極推動全國失智症宣導防治教育與社會倡議，近期更帶領失智長者走入社區，與鄰近的東園國小冠軍棒球隊進行跨世代交流，促進學生對失智長者的理解與尊重，持續推動失智友善社區的理念。

為確保失智長者能持續獲得專業、安全且有尊嚴的照護，及順利推動全國教育宣導工作，我們亟需大眾以定期定額或小額捐款的方式加入支持行列。基金會首次攜手知名插畫家《路易斯與布丁》，推出限量聯名公益麻布袋。溫暖的插畫風格，以「陪伴」為核心概念，傳遞對失智者與照顧者的支持。圖中的角色們溫柔地扶著長者，象徵在記憶逐漸淡去的過程中，家人與照顧者仍願意一起走過這段旅程。作者在麻布袋設計上有一段文字 \"Even when memories fade, love remains.\"代表：「即使記憶會淡去，愛依然存在。」呼籲社會看見照顧者無聲背後的辛苦付出，以及始終存在的溫柔，也期望能為每位照顧者與失智者帶來力量與安慰。

此次聯名公益麻布袋，凡捐款500元即可獲得乙份，數量有限，額滿為止。誠摯邀請您以行動參與公益，成為失智長者堅定而溫暖的力量。捐款連結：https://donate.cfad.org.tw/ 。