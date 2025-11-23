天主教學校師生逾300人遭擄！ 奈及利亞遇11年最嚴重綁架事件
非洲國家奈及利亞一間天主教寄宿學校，本週遭遇持槍歹徒闖入，擄走多名師生後，週六（11/22）上調遭綁架人數至300多人，成為11年來當地最嚴重的大規模擄人事件。
奈國尼日州（State of Niger）帕皮里（Papiri）社區的聖瑪麗學校（St. Mary’s School），週五清晨傳出215名學童與12位教師遭持槍歹徒綁架的消息。尼日州警署表示，目前已派遣軍警至當地。
奈及利亞基督教協會（Christian Association of Nigeria, CAN）週六將聖瑪麗學校遭綁架人數的估計，從先前公布的227人上調至315人。「目前確認有303名學生（及）...12名教師，總計315人遭綁架」，聲明補充，新數字包含88名逃跑時被擒的學生。
路透社指出，若消息屬實，此次學校遭劫持人數將超過2014年博科聖地（Boko Haram）聖戰士在委國波諾州（Borno State）奇博克（Chibok）所綁架的276名女學生。
這起大規模綁架事件是奈及利亞本週第3起同類事件。凱比州（Kebbi state）一所寄宿學校於週一發生25名女學生遭擄後，瓜拉州（Kwara State）週三也有一處教堂遭遇武裝份子襲擊，38名教友被劫持。
奈及利亞中央政府已下令近50所聯邦學院停課，部分州的公立學校也已關閉。
此次綁架事件發生之際，奈及利亞正遭遇武裝團體與伊斯蘭叛亂分子襲擊激增。自美國總統川普（Donald Trump）本月因基督徒待遇問題揚言採取軍事行動後，該國已受到外界高度關注。
美國國務院高層官員週四表示，美國正考慮採取制裁，及五角大廈參與反恐行動等措施，作為迫使奈及利亞政府加強保護基督教群體及宗教自由計劃的一環。
奈及利亞政府則表示，所謂基督徒遭受迫害的說法扭曲了複雜的安全局勢，且未考慮到該國為保障宗教自由所做的努力。
