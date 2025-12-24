天主教海星中學到花蓮榮家報佳音 感受聖誕幸福時光

耶誕前夕，天主教海星中學中學部五十位師生走進花蓮榮家，分三組至安養堂、養護堂為住民長輩獻唱詩歌報佳音，以悠揚歌聲傳遞上帝的祝福，並為每位長輩禱告，讓行動不便鮮少走出家區的長輩，也能感受到聖誕佳節的幸福喜悅（見圖）。

師生們以親切問候與熱情帶動，唱起〈一切歌頌讚美〉、〈靠著耶穌聖名〉、〈時時樂〉、〈有主在我船上〉等耳熟能詳的聖誕歌曲時，引導長輩們牽起手互道祝福，青銀相聚共享在平安夜前的夜晚，現場所有長輩臉上洋溢著感動的笑容，氣氛十分溫馨。海星中學學生精心準備的卡片一一致贈給每位長輩，並溫柔地送上祝福話語，長輩們接過卡片倍感窩心。榮家也為長輩們準備清境農場的茶糖，祝福學生們健康平安，榮民伯伯感性地表示：「每年的報佳音活動，都讓我們感到心靈平靜與溫暖。」

花蓮榮家主任游文勇表示，透過海星中學師生們充滿溫馨的關懷活動，不僅豐富住民長輩的精神生活，也讓長輩在歲末年節感受到社會的關愛與陪伴。榮家會持續連結各界資源，辦理多元關懷活動，讓長輩在安心、溫暖的環境中頤養生活。