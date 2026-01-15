天主教神父當「夜店DJ」挨轟扭曲形象 信徒：教宗都不曾反對

一名50多歲的葡萄牙天主教神父，為了向年輕人傳教，近幾年來在全球夜店巡迴表演，而聲名大噪，甚至曾獲已故教宗方濟各賜福。但最近他前往黎巴嫩夜店演出，引發當地神父不滿，認為他扭曲了天主教的形象，要求法院取消活動。

夜店中強烈的電子音樂，帶動舞池中密密麻麻的人，跟著節拍舞動身體，但讓人想不到的是，台上這名夜店DJ其實是天主教神父佩索托。近幾年來，他在全球各大知名夜店演出，去年還在拉丁美洲巡迴表演，讓他聲名大噪，並表示他的音樂不是在教堂裡演奏的音樂，也不是彌撒時演奏的音樂，而是要把教堂帶到外面的音樂。

佩索托的演出吸引大批信眾到場狂歡。圖／路透社

但他日前來到黎巴嫩演出，吸引了2000名觀眾到場，盡情狂歡，不過卻引發了當地一些天主教徒反對，甚至有其他神父曾向法院申訴，要求取消活動，以避免扭曲天主教的形象，但也有民眾支持佩索托，「我不明白為何黎巴嫩的神父對活動感到不滿，因為2位教宗都不曾反對，我看不出有什麼問題」。

有參加的民眾無法理解為什麼其他神父對活動不滿。圖／路透社

佩索托則認為，透過音樂傳教，可吸引更多年輕人回歸宗教，而前教宗方濟各曾為他的耳機祈禱，佩索托也曾在演出中，播放現任教宗良十四世的特別致詞，都印證了教廷對他的支持。佩索托也表示，「如果你不喜歡，對我做的事情感到不舒服，請為我祈禱」。

