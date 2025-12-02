天九牌職業大賭場藏身菜市場 雙重監視器加超嚴門禁躲查緝仍被逮

板橋某市場內暗藏職業大賭場，警方1日前往攻堅，當場逮捕21人。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區中興路某市場內暗藏天九牌職業大賭場，許姓負責人還設下雙重監視器，以及森嚴門禁躲避查緝，但警方盯上該處已久，1日晚間見時機成熟，持搜索票前往攻堅，逮捕3名工作人員和18名賭客，並查扣大筆賭資和毒品，全案依法送辦。

板橋分局表示，53歲許嫌經營天九牌職業賭場，為掩人耳目，避免引起警方注意，刻意選在市場內一處地下室作為賭場據點，賭場內還設有二道門阻，還設有把風人員及監視器，增加警方查緝難度。

警方獲報後展開調查，1日見時機成熟，向新北地檢署聲請搜索票獲准，於晚間8時許動員多名警力展開攻堅，員警衝入室內時，賭場人員與賭客們驚慌失措，更有賭客喊「慘了！輸錢又被警察抓，真倒楣」，只好乖乖束手就縛。

員警在清查後即逮捕主持賭局的許男與把風的55歲謝男、清注的29歲林男，以及場內18名賭客，警詢後將將許男等3人依賭博罪嫌移送新北地檢偵辦，18名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

板橋分局強調，為淨化社區環境，絕不容許任何罪行為危害社會治安，將持續查緝掃蕩不法賭博及毒品等場所，全力維護轄區治安，另呼籲民眾如有發現可疑場所，請即友善通報警方，建立社區聯防網域，共同打擊犯罪。

