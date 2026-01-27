天仙妹妹笑稱變「天仙阿姨」丈夫曾對她的過去一無所知

遊客「浪兄」拍攝的「天仙妹妹」。（取材自微博）

20年前，在那個還用論壇博客的年代，「天仙妹妹」已然是互聯網上備受關注的「頂流」。當紅時，天南海北的遊客爭相前往阿壩州尋覓「天仙妹妹」。如今，遇到能認出「天仙妹妹」的人，她會笑著說，「現在是天仙阿姨了。」

大皖新聞報導，2005年，羌族少女爾瑪依娜因遊客「浪兄」拍攝的一組照片走紅網路。照片中的爾瑪依娜，容貌秀美，清純靈動，被網友稱為「天仙妹妹」。一時間，她成了互聯網的初代「頂流」，許多遊客來到四川阿壩州都會慕名去尋找這位「天仙妹妹」。「我們家樓下經常會停好多好多的車，有一些驢友專門跑過來，為了看我。」

爾瑪依娜聊起這段走紅的經歷，「我們家有個特別大的院子，院子外邊有個鐵門，淩晨兩、三點鐘都會有人來敲門，問『這是不是天仙妹妹家？』我們家那時候就成了旅遊景點，用現在時髦的話說，成了『打卡地』。」

2006年，成了爾瑪依娜職業生涯的重要轉折點，那年她拍了人生中的第一部電影——「香巴拉信使」。「我在那之前從來沒接觸過電影，當時有股巨大的能量牽引著我——我一定要去拍電影。」正是這樣一種好奇心，驅使著爾瑪依娜踏進了演藝圈。

然而，經歷電影的拍攝，讓她意識到，在表演專業上她還有很多欠缺。流量巔峰期，她決定去中央戲劇學院進修，「我在『香巴拉信使』裡的角色叫翔秋，當時攝像老師說，給翔秋碼個位，其實就是拍之前先定點的意思，但我根本聽不懂，我得去學習。」

報導稱，這些年，「天仙妹妹」做製片人，投資300多萬（約43萬美元）沒回本，卻也收穫了家的溫暖，「我最成功的『作品』就是兩個小朋友。」

回憶起從演員轉型製片人的過往，爾瑪依娜主動談起最失敗的一次投資經歷：2016年，她自掏腰包投資拍攝民族題材電影「零八三七」，「300多萬吧，基本上是我當演員時的所有積蓄了。」但最終票房不理想，沒有收回成本。這段經歷對爾瑪依娜來說是「血淋淋的教訓」，「被市場吊打了。」

去年7月，爾瑪依娜再次擔綱製片人，這一次則是為了另一部民族題材電影——「天寶」。但票房仍未達預期，僅有400多萬，「我當時覺得怎麽著也該有個1000萬以上。但現在回頭看，我覺得票房數字也不是那麽重要了。我一直想為家鄉拍一部好電影，我做成了，我很滿足。」

採訪中，爾瑪依娜聊起了她與丈夫相識相戀的故事。與丈夫初識時，對方並不知道她是「天仙妹妹」，「他以前是在國外長大的，他對我的過去根本都不清楚，一無所知。他也不是因為我的名氣跟我在一起，我覺得這樣反而挺輕鬆的。」

