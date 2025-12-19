《天使之卵》推40週年4K紀念版 動畫師失傳手繪技藝再登大銀幕

【緯來新聞網】日本殿堂級傳奇動畫《天使之卵》40週年4K紀念版，由《攻殼機動隊》導演押井守編劇、執導，《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造，被視為動畫史上最具影響力的經典之一。此次以全新4K修復，並同步推出杜比全景聲與杜比視界全版本，獲得眾多動畫導演、設計師與影視創作者朝聖，小島秀夫、樋口真嗣、邱立偉皆力薦：「必須看大銀幕沉浸體驗！」

以熱愛電影聞名的「遊戲鬼才」小島秀夫，至今難忘1985年首次觀看《天使之卵》時的震撼：「那種緩慢節奏、帶著塔可夫斯基式影像語言的動畫，讓我第一次意識到，日本也有這樣逆流而行的創作者。如今再看，才真正理解它走得有多前面，4K版登上大銀幕，絕對不能錯過！」《正宗哥吉拉》導演樋口真嗣也表示：「這是一場只有在40年前才可能誕生的饗宴，由燃燒的衝動與靜謐美學交織而成，現在正是必須在戲院沉浸體驗的時刻！」



押井守也指出，本應由美術監督小林七郎與色彩指定保田道世等前輩共同監修的作品，因兩人已辭世，只能由他負責最後確認。他強調，《天使之卵》完全由人手繪製，少女白髮飄動的細膩線條、背景一筆一畫堆疊出的質感，都是如今已經失傳、幾乎無法再現的工藝層次，也正是4K修復最珍貴的意義所在。



此次《天使之卵》紀念40週年，在導演押井守親自監修下完成4K修復，並於今年坎城影展「經典單元」舉行世界首映，再度以極致美學驚豔國際。談及修復過程，押井守感性表示：「能讓過去的作品再度問世，會讓人覺得──幸好我曾經努力過。也因為有當年那些頂尖動畫師的全力以赴，才誕生出一部真正適合用4K才能看清其價值的動畫。」他更形容《天使之卵》就像一個當年未能順利面世的女兒，40年後重新回到自己身邊，「4K修復就像替女兒補妝，身為父親，我有責任讓她以最漂亮的姿態再次出現在世人面前。」《天使之卵》將於1月9日全台上映。

