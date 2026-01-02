《天使之卵》開年第一波特典公開 首週雙款特殊工藝海報曝光

日本原創動畫長片《天使之卵》迎來 40 週年，導演押井守親自監修 4K 修復。（甲上提供）

由押井守與天野喜孝攜手打造的殿堂級動畫《天使之卵》，迎來40週年4K紀念版，將於1月9日全台上映，片商同步公開首週限定特典，引爆影迷收藏期待。

《天使之卵》是押井守首部原創動畫長片，天野喜孝擔任美術指導與概念設計，1985年以OVA形式問世。作品以近乎單色的畫面、極少對白與約400個鏡頭構築出神祕世界觀，獨特的影像語言與詩意氛圍，使其被譽為動畫史上最具影響力的經典之一。

《天使之卵》美版原文A3夜光海報(左圖)關燈後散發幽幽綠色夜光(右圖)，將作品獨有的神秘與詭譎氛圍推向極致。（甲上提供）

40週年之際，押井守親自監修4K修復，並推出杜比視界與杜比全景聲版本。作品去年11月於日本與美國上映，日本10天票房突破3700萬日圓，美國僅400家戲院上映便在兩天內創下約67萬美元佳績，首週躍上票房榜第4名，再度引發國際關注。 台灣上映首週同步推出兩款限量海報特典，一般場次可兌換美版原文A3夜光海報，杜比場次則贈送杜比限定版A3燙金海報，皆採多重特殊工藝與厚磅紙材製作，極具收藏價值。電影描繪守護巨蛋的少女與追尋巨鳥的少年相遇後的命運交會，《天使之卵》40週年4K紀念版將於1月9日全台獻映。

更多鏡週刊報導

NEXZ成員認證：「國寶級美男」起床狀態不一樣 YU反應全場爆笑

新作與天后阿妹新歌同天上架 女歌手：好開心