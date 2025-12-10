天使之音傳愛新竹榮家 身障感恩音樂會充滿愛與溫馨

(觀傳媒桃竹苗新聞)【記者金祐妤/新竹報導】中華天使心身障才藝展演協會走進新竹榮家，舉辦全國公益巡迴身障感恩音樂會，為住民長輩獻上一場充滿愛與溫情的音樂饗宴。這場以感恩為主題的音樂才藝表演活動，不僅是音樂家和舞者展現對生命的熱愛，同時也是名譽理事長啟德機械起重工程胡漢龑董事長先父的感恩紀念日，讓長輩們深受感動，場面溫馨感人。

協會理事長黎炳南表示，父親70年前在榮家服務，70年後，能以表演與服務的方式回饋長輩，內心非常開心。也特別感謝長年致力公益且每年捐助支持弱勢團體與安養機構的黃隆泰董事長，同時向本場活動經費贊助者劉重維及林蘭賢伉儷致上深深謝意，夫妻倆將政府普發現金一萬元全數捐出作為本場次演出經費，讓這份對長輩的愛化成看得見的溫暖。

展演協會結合「老中青三代」傑出的表演藝人，有被譽為「台灣國寶級」肚皮舞表演，也有驚喜連連魔術秀，更有年輕新秀演出雜耍與特技，加上舞蹈團、公仔隊等多元演出，讓長輩目不暇給。大型公仔穿梭座位區與長輩擊掌互動，台上燦爛的燈光與熱烈節奏，搭配台下長輩隨著音樂擺動雙手、熱情鼓掌，整個大廳宛如歡樂的歌舞劇場。

副主任鍾翔宇表示，感謝胡漢龑董事長每年12月為追思紀念身為榮民的先父胡鵬飛，總會安排在新竹榮家、為住民長輩舉辦巡迴感恩音樂會，並安排天使心的才藝天使們、用音樂與舞蹈詮釋對生命的熱忱，將先父大愛無私的精神充分傳遞給每位住民長輩，也感謝天使心協會長年培育身障優秀人才，為身障者提供追夢與實現自我的舞台。

新竹榮家表示，期盼藉由此次活動，深化與社區及民間團體的交流合作，持續為住民長輩規劃多元且優質的文康與心靈饗宴，讓「新竹榮家就是長輩最溫暖的家」。