「天使來了」道盡全部感謝 門諾醫院長照部即時救援
記者林中行／花蓮報導
六十六歲漆畫老師江添昌，在花蓮光復洪災中家園幾乎被洪水吞沒、生命一度懸於一線，因服役時意外導致脊椎損傷、行動不便的他，受困自宅長達三個多小時，陪伴他多年的電動輪椅，也被強勁洪流沖出屋外，獲救後，連最基本的行動能力都難以維繫。
門諾醫院長照部三十日表示，在接獲通報後第一時間即啟動緊急支援行動，隔日便緊急調度特製輪椅與氣囊座墊送抵收容所，協助江添昌恢復最基本的行動力，並細心指導他正確的使用，避免二度傷害。
江添昌表示，「看到門諾送來輪椅那一刻，真的想哭。」「門諾真的像天使一樣出現。」他現在回憶起受災當下，仍心有餘悸。他說，當天他獨自在家，短短幾分鐘內，水位從腳踝瞬間漫上腰際，最後甚至淹到胸口，那時他以為自己走到人生盡頭了。
江添昌說，他原先坐在電動輪椅上，以為輪椅夠重能抵擋水流，沒想到強大洪水竟把輪椅沖出屋外。還好輪椅上的氣墊座因浮力將身體往上托，他伸手抓住屋簷和輕鋼架，半身浸在激流中超過三個多小時，最後幸運等到救援。
江添昌表示，他年輕時在軍中因實彈演習意外中彈，導致半身癱瘓；九二一地震時身處南投震央，親眼目睹家園崩毀；年老返鄉，本想安穩度日，卻再度遭逢百年洪災。
然而，他始終沒有被擊倒，中年轉投入漆藝創作，從最簡單的材料開始，一片片蛋殼、一道道上漆，磨出屬於自己的藝術語言，作品更曾獲得國家工藝獎肯定，如今仍是許多學生心中的啟蒙。
長照部主任江筱蕙表示，面對光復地區此次的洪災，門諾醫院第一時間啟動跨專業支援機制，整合醫療、長照、復健、護理與社工等資源，主動前進災區支援，同時也關注災後心理衝擊，透過陪伴、傾聽與轉介諮商服務，協助受災民眾重拾安全感與生活信心。
