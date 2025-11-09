天使深夜受困公車站牌 警這樣做讓他重展笑容

▲直到踏進家門口，男子才化解焦慮，終於露出笑容。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中一名34歲翁姓男子日前晚間與友人聚會結束後，不慎錯過末班車，因本身有身心障礙狀況，一時之間不知所措，所幸熱心民眾發現其神情異常，立即通報警方。員警到場了解情況後，擔心他獨自返家途中再生意外，遂暖心陪同他返回距離約2公里外的住處，順利化解翁男的困境。

▲男子錯過末班車一時不知所措，熱心民眾通報警方前來協助。

臺中市政府警察局第三分局立德派出所警員劉佳竺、蘇家賢於日前晚間11時許，獲報東區大智路一處公車站牌有民眾神情呆滯、手上拿著一張紙，疑似需要協助，員警隨即趕往現場，找到與報案人描述相符的男子。經了解，34歲的翁姓男子有身心障礙狀況，行動也略顯不便，他當天至火車站附近與友人聚會，返家時錯過平時搭乘的末班車，而身上愛心卡餘額僅剩不到30元，無法再搭乘計程車返家，一時不知所措，只能呆站原地。員警進一步了解後得知翁男獨自居住且無親友，考量天色已晚，其住處亦距離不遠，遂主動提供協助，安全載他返家，這份體貼的舉動不僅化解了翁男的焦慮，也讓他露出久違的笑容，連聲向員警道謝。

警方提醒，民眾在外如遇有突發狀況或需要協助時，務必保持冷靜，可就近向派出所、巡邏員警或致電110求助，警方將立即提供必要協助；同時呼籲，如發現有人獨自在街頭徘徊或疑似需要幫助，請主動通報警方，共同守護社區安全，讓社會多一份關懷與溫暖。（照片記者鄭瑞芳翻攝）