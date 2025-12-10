一天使用時數「不到1小時」立委盼身障者個人助理入法 衛福部回應了

記者簡浩正／台北報導

石崇良出席衛環會審議《身心障礙者權益保障法》修正草案。（圖／記者簡浩正攝影）

立法院衛環委員會今（10）日排審《身心障礙者權益保障法》，有立委表示，身障者平均一天使用個人助理時數不到一小時，提案將自立生活支持服務中的「個人助理」入法。衛福部指出，已將自立生活納入母法，考量個人助理與長照服務等有所重疊，可透過子法身障者個人照顧服務辦法修正。

立院衛環會今邀衛福部、勞動部、教育部行專題報告「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」並備質詢；另審查《身心障礙者權益保障法》修正草案。石崇良於專題報告指出，自立生活支持服務預算，從111年8962萬元成長至去年4億123萬元，增幅超過3倍。近三年來，個人助理服務人數及時數也均成長，個人助理提供服務人數成長至733人，使用人數成長至1326人，服務時數成長至28萬2650小時。

立委王育敏表示，身障者平均一天使用個人助理時數卻不到一小時，且各縣市情況不一、申請時常被刁難，現行政策並非以身障者角度制定，呼籲將個人助理入法。且自立生活預算不增反減，今年為8.45億、明年卻只剩7.98億，也籲個助寬列預算入法。

立委蘇清泉則表示，台灣有超過120萬名身障者，但個人助理人數不足，且比起長照照服員須嚴格訓練，個人助理只要高中畢業、訓練25小時就可執行，能力也有待商榷。

石崇良回應，目前母法已有明列自立生活服務，並透過授權子法，訂定包括個人助理在內等自立生活相關服務；預算部分，據同仁回報並未減少而是增加，可能是計算方式上有所不同。

不過他也坦言，目前個人助理人數不到千人，目前困境包括長照居家服務、個人助理2端難以銜接，如沐浴只能由長照人員進行，個人助理則不行。若要全部包在一起，訓練部分就需調整。衛福部將研議整合長照與個人助理2項服務，滿足重度障礙者照顧需求，另將訂定自立生活支持服務原則、流程及表單範本供地方政府依循，並開發自立生活支持服務責任保險，以保障服務單位、個人助理及障礙者的權益。

