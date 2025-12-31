天候不佳101煙火照放！吳姍儒主持北跨曬「性感深V」：祝大家圓圓滿滿

北跨主持人圓圓（左起）、黃豪平、吳姍儒、夏和熙接受訪問。吳昕蓓拍攝

2625年來到最後一天，今（31日）天候不佳，本來民眾擔心煙火會取消，但台北101董座賈永婕仍堅持施放，稍早已有民眾陸續抵達市政府廣場排隊入場，由於先前中山站爆發砍人事件，人心惶惶，現場維安特別加強，入場都需要安檢。今年的晚會主持人為吳姍儒Sandy、黃豪平、夏和熙、圓圓，他們受訪時也吐露心聲。

現場嚴格管制，出動多名維安。吳昕蓓拍攝

今年的晚會主題是「SPARK 101」，主持群的裝扮分為兩套，由復古風格到未來感，復古風格特別參照《大亨小傳》造型，十分用心，黃豪平更穿上10公分高的厚底鞋，由於舞台溼滑，他們也特別向演出者喊話：「拜託千萬不要跌倒，舞台很滑！」

由於四人是第一次搭檔主持，吳姍儒開玩笑說：「我們超不熟！」夏和熙也在一旁緩頰：「我們是還沒有暖機！」他們認為接下來要一起奮鬥6、7個小時，很快就會因為革命情感變熟悉，吳姍儒更放話：「我們晚點結束之後就會一起去豪平家吃火鍋。」黃豪平立馬附和：「對啊，真的很近啊！就在松山區很方便啊！」被吳姍儒吐槽：「幹嘛公布自己的生活？」

四位主持人首度一起合作。吳昕蓓拍攝

除了其他3位主持人以復古扮相現身，吳姍儒則是先換上未來風裝扮，以褲裝登場，胸口還開洞，小露性感深V，她笑說：「祝大家圓圓滿滿！她是圓圓、我是滿滿。」由於今晚氣溫下降，被問到在台上是否會冷，圓圓直率表示，她過去十幾年都是這樣冷過來的，「我們跳舞跳開了就不會冷了！」不僅如此，她還自爆因為練舞跳到脊椎發炎，「我兩天前確診脊椎及肩韌帶拉傷，根本頂著老腰在跳舞！」



