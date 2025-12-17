天候影響！日本「橘色惡魔」12/20移至潮州溜冰場演出

日本京都橘高校的吹奏樂部「橘色惡魔」原定於12月20日下午2時在屏東縣田徑場進行交流演出，但由於天氣預報顯示降雨機率偏高，主辦單位決定將演出地點更改至潮州鎮的屏東國際滑輪溜冰場。此次演出將與屏東女中、美和科技大學及南榮國中進行音樂交流，透過精彩的音樂和儀隊表演，促進校際互動，並深化台日友誼。

日本京都橘高校的吹奏樂部「橘色惡魔」原定於12月20日下午2時在屏東縣田徑場進行交流演出，但由於天氣預報顯示降雨機率偏高，主辦單位決定將演出地點更改至潮州鎮的屏東國際滑輪溜冰場。（圖／中華文化總會提供）

屏東縣政府表示，橘高校以其精準的演奏和充滿朝氣的表現，深受台灣觀眾喜愛。每次演出都能引發全台的熱烈反響，此次演出雖然因天氣因素改變地點，但活動內容和演出陣容將依照原計劃進行。縣府呼籲民眾前來共襄盛舉，為來自國內外的演出團隊加油，感受他們青春的熱力。

成立於1961年的京都橘高校吹奏樂部，至今已參加全日本行進管樂大賽20次，並於2021至2025年連續五年奪得金賞。他們的表現也遍及多部影視作品及大型國際活動，今年更是第3度受邀參加美國的玫瑰花車大遊行，展現其世界級的演出實力。

