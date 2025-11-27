天候惡劣憑添變數 感恩節假期遇暴雪龍捲風

美國 / 綜合報導

27日是美國感恩節，許多人趕著返鄉與家人團聚。因此機場、火車站和公路都交通繁忙。偏不巧美國東北部颳起暴風雪、美南吹起了龍捲風，阻礙民眾的返鄉路，打亂了家人團聚的計畫。

暴風雪中，員警正停靠路邊，處理連環車禍。突然一輛皮卡偏路道路，朝著路邊的員警衝過去。幸好皮卡從巡邏車與員警中間閃過去，員警驚險躲過一劫。歷險員警說：「人生宛如走馬燈閃過去。」美國感恩節假期的交通尖峰期遇上了極地寒流南下，北部和東北部颳起了暴風雪。積雪達20公分，冰雪增加了車輛操控的難度，導致一些公路發生連環車禍。

美南德州休士頓則吹起了龍捲風。有一百多戶民宅受損。受災戶說：「我住在這裡幾乎35年了。」CNN記者說：「無人機空拍影像顯示毀損程度。」每個家有滿滿的回憶，感恩節前卻毀了，讓人感觸很深。CNN記者說：「今年將是15年來，交通最繁忙的感恩節假期，週二下午超過兩千航班延誤。」空中交通遇上惡劣天候，變數不少，CNN記者說：「美國汽車協會，感恩節許多遊客選擇開車出行，這項選擇能增加他們(出遊)彈性。」估許今年感恩節假期，美國有7300多萬人開車出行，是搭機旅行的12倍。

