天候趨寒探訪榮民眷 黃信仁轉達退輔會關懷、叮嚀防詐

【民眾新聞葉柏成臺北報導】北部地區近期氣溫驟降，日夜溫差較大，臺北市榮民服務處長黃信仁今（26）日前往松山區探視榮民眷，深入了解其居家生活狀況與實際需求，叮嚀長輩多添衣物，注意身體保健，傳遞退輔會入冬的關懷與溫情。同時強調，榮服處將持續以「榮民的小事，就是我們的大事」為服務宗旨，提供貼心支持。

黃信仁表示，行政院已於114年8月28日核定「國軍退除役官兵就醫辦法」第四條修正案，即日起榮民及義士持證至榮民醫院就醫，健保部分負擔由輔導會全額補助；並提醒長者最近普發一萬元，除要注意各種詐騙手段外，勿將存摺、印章密碼等資料交予他人保管，以防錢財遭騙取。

他指出，榮服處除積極服務照顧榮民外，並推動高齡醫療計畫，包括「就醫綠色通道」、榮民專屬服務櫃檯、掛號專線及高齡優先看診等措施，臺北榮總更提供75歲以上榮民多項便捷服務，全面提升就醫效率。

今天黃信仁探視的榮民眷包括；徐伯伯高齡94歲，與妻育有三女皆已婚外嫁，如今與配偶單獨同住，住屋雖為自有無虞，但生活照顧上屬於近年常見的「雙老」獨居，得知榮服處黃處長到訪，他特別感謝榮欣志工韓組長長期定期探視。

另外，93歲的榮民鄭伯伯與配偶育有一子長居國外，鄭伯伯早年曾於外交部擔任高階文官，生活尚可自理，惟末梢血液循環不良，偶有頭昏情形，榮服處在6月協助在其住家安裝本會遠距居家照顧系統及防跌倒警示功能，確保兩老的居家安全。

此外，眷榮民高伯伯，高齡92歲，因膝關節退化，行走較困難，平日大多臥床由配偶照顧，照顧壓力頗大，榮服處特別協助申請每週兩次長照服務，減輕配偶長期照顧負擔。