天倫奇案！她領養小姑女兒一查「是丈夫親生」結局再翻轉

英國日前發生一起「天倫奇案」，有位女粉絲投稿給Podcast節目，表示自己收養小姑的女兒後，後來意外發現竟是「丈夫親生的」，結局後來再度有驚人翻轉。

國外一位人妻領養小姑的女兒，一查竟是丈夫的親生女兒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

據《太陽報》的報導，英國Podcast主持人塔蒂（Tatty Lomas）近日分享這則粉絲投稿，一位B女（化名）投稿寫道，自己的小姑之前表示想有孩子但不想結婚，於是在4年前收養了閨密因為意外懷孕生下，卻無意撫養的女孩，視若己出疼愛，不料約1年半後，小姑卻罹患多發性硬化症，健康狀況越來越差，於是向她跟丈夫求助，希望他們可以接手撫養孩子，她跟丈夫倆當時欣然同意，馬上開始與孩子建立感情，生活了1年多。不料，小姑臨終前，竟對她說出孩子其實沒有父不詳，親生父親就是「妳的老公」。

B女得知這個震撼的消息後表示：「聽到這個我照顧的孩子，竟然是丈夫婚前背叛我的證據，我噁心到馬上吐了」，她於是逼丈夫去做DNA檢測，最後證實無誤，丈夫對婚前偷吃生女的事實曝光，緊張地向B女說：「結婚後我對妳都是絕對忠誠」，但她完全無法接受，怒斥：「我覺得非常噁心，我不可能繼續和這個人過下去。」後來直接搬出去跟丈夫辦離婚。

但B女也認為孩子是無辜的，「只是每次看見女兒的臉，就會不由自主地聯想到丈夫的背叛」，但是「在真相揭曉的那一刻，我就清楚知道自己再也無法當個稱職的母親了。」

