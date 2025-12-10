天倫悲劇！大咖歌手驚傳「身中數刀」不治身亡 31歲兒子當場遭逮捕

娛樂中心／綜合報導

71歲朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes）家中遇刺身亡。（圖／翻攝自IG）

世界級男中音歌唱家朱比蘭特賽克斯（Jubilant Sykes）曾獲葛萊美獎提名，沒想到如今卻驚傳在家中遭親生兒子刺殺身亡，享壽71歲。由於賽克斯過去曾在社群曬出兒子的照片，父子關係看似融洽，如今傳出憾事外界感到震驚不已。

賽克斯兒子米卡已被逮補。（圖／翻攝自IG）

根據外媒報導，71歲賽克斯8日在美國洛杉磯住處遭刺殺，警方接獲報案趕抵現場時他已傷重倒地，當場宣告不治，而他31歲的兒子米卡賽克斯（Micah Sykes）則被列為嫌疑人遭警方逮補，具體犯案動機等細節則未公開。報導中提到，米卡賽克斯過去曾因精神狀況不穩就醫，2017年甚至遭女性申請限制令，沒想到如今卻演變成天倫悲劇，令人難以置信。

廣告 廣告

賽克斯出身於洛杉磯，自幼學習聲樂，在此領域展現天賦異稟的才能，曾在紐約大都會歌劇院、柏林德意志歌劇院等頂級殿堂演出，更曾與已故指揮家、吉他名家已故克里斯多福帕寧（Christopher Parkening）等人合作。

更多三立新聞網報導

趙震雄爆砸丁海寅冰塊！大咖韓星低調發聲 親認「20年前曾合作」

40歲女主播爆虐兒致死！10歲女童「滿身傷」到院前死亡 她遭緊急逮捕

邵雨薇大尺度戲辣爆！羞談吳慷仁「私下反應」 跨年行程曝光

震撼！知名男星「台灣轉機飛沖繩」持毒遭逮 最慘下場曝光

