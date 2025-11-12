天價分手費！ 孫正義出清輝達套現58.3億鎂 「秒變心」改抱OpenAI

財經中心／師瑞德報導

愛情往往需要現金流：老孫清倉輝達套現58.3億美元，連同減碼T-Mobile與Arm質押，湊足225億美元『婚禮基金』，為OpenAI辦場豪華婚禮—不是分手，是換更大的愛；賣股非唱衰AI，資金投向晶片、資料中心與機器人。（圖／翻攝自台灣NVIDIA官網）

日本軟銀集團（SoftBank）在財報說明會披露，今年10月已將所持輝達（Nvidia）3,210萬股全部出清，套現58.3億美元。公司同時處分部分T-Mobile持股約91.7億美元，以支應第四季在生成式AI與資料中心等大型投資需求，核心去向包括對OpenAI的巨額增資。軟銀並強調，此舉屬「資產貨幣化」策略，目的在於擴大投資彈性、非對輝達前景轉趨保守。

依公開說明，軟銀此次賣股均在10月完成，總額58.3億美元；市場面上，消息見報後，輝達股價盤中一度下挫約3%，反映投資人對AI相關資產估值的短線波動更趨敏感。不過，賣股背後的主旋律，是軟銀針對AI主題的「加槓桿」：公司今年第二季（會計Q2）淨利達2.5兆日圓，年增逾倍，主因Vision Fund評價利益擴大，其中來自OpenAI估值上升的貢獻最為關鍵。

就籌資結構來看，除了清倉輝達與處分T-Mobile持股外，軟銀並提出多元融資工具，以維持「投入AI、同時守住財務體質」的平衡。財務長後藤芳光在說明會上表示，出售成熟部位、換取現金彈性，有助於在確保資本穩健下，提供投資人更多機會；市場解讀為：並非對輝達轉空，而是為OpenAI等投資案集中火力。

這波大轉身，也把軟銀與輝達的長期關係再度推上檯面。早在2017年，Vision Fund就建立約40億美元的輝達部位，2019年曾全面了結；本次出清，是第二次「全身而退」。過去錯過AI大行情的「懊悔梗」仍被投資圈提起，但軟銀如今押注的，是從模型到算力、從雲到機器人的全棧布局：除OpenAI外，對美歐超級資料中心建設、以及收購ABB機器人事業等「實體AI」資產，同樣被視為資金用途之一。

就影響層面，賣股金額58.3億美元，相對輝達5兆美元級市值只是水花，但訊號意義不小：一方面，替軟銀第四季逾200億美元級AI投資缺口補上現金；另一方面，也讓市場再次檢驗「AI交易擁擠度」。不過，多數機構觀點傾向：軟銀的資產輪動不等於對輝達基本面翻空，而是單純的資本配置—把既有收益部位變現，改投入其視為**下一階段成長曲線的標的。

背景上，軟銀上季業績強勢，Vision Fund單季投資收益約190億美元，帶動整體獲利翻倍；公司同時喊出與生態夥伴推進美國「Stargate」級別資料中心投資等多個AI基礎設施案。是以，即便清倉輝達，軟銀與輝達在AI供應鏈上的業務聯動仍未切斷：軟銀持有Arm，OpenAI、資料中心與機器人等重點專案，也都高度仰賴輝達或Arm架構。

這不是從AI撤退，而是從「單一明星股」轉向「多標的、重資本」的AI拼圖。對投資人而言，故事的主詞從「Nvidia漲幾%」，變成「誰在AI資本開支裡拿到現金流」；而對軟銀而言，關鍵KPI不在股價表現的即時起伏，而在能否把錢砸到真正產生算力、現金流與網路效應的地方。

