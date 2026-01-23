（圖／本報系資料照）

賴總統呼應美國在台協會（AIT）處長谷立言「自由不是免費的」說法，等同情勒國人、替美方天價軍購說項，但藍白23日第八度聯手封殺1.25兆軍購特別條例，綠營民代、名嘴口徑一致炮轟，把監督預算的在野黨貼上「不愛國」的標籤。問題是這筆天價軍購帳單總要說清楚錢花在哪裡，才能凝聚朝野共識吧。

面對中共武力威脅，強化國防各政黨應無異議，但目前爭議在於賴政府把「支持軍購」簡化成「先通過金額再討論內容」，把立院的審查監督扭曲成阻撓，甚至把不同意見者扣上「中共同路人」紅帽。當政治口號凌駕制度時，儼然廢掉國會的監督功能，財政紀律也會一併失焦。

8年1.25兆的龐大預算史無前例，但賴政府始終不願說清楚、講明白究竟要買什麼武器、何時交付、如何驗收，更棘手的是，既有軍購包括F-16V新機及MK-48重型魚雷等採購進度都已延宕，若再加碼1.25兆軍購卻缺乏可追蹤的風險控管機制，自然成了漫天喊價的天價帳單。

軍購不是買越多就越安全。「上兵伐謀」是《孫子兵法》中戰爭指導的最高境界，也就是面對敵軍要以智取勝，避免發動戰爭。這也是兩岸目前最需要的戰略智慧，透過加強交流、避戰，畢竟戰爭一旦爆發，所要付出的代價高昂。

最諷刺的是，賴總統配合AIT高喊「自由不是免費的」，但賴政府對在野黨通過的軍人加薪案卻置之不理，逕向憲法法庭聲請釋憲及暫時處分，也難怪藍白會聯手一再封殺1.25兆軍購特別條例。當政府不願幫軍人加薪，導致軍人缺乏士氣，買再多武器有用嗎？