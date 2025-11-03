天價帳單！醫院收費名目霧煞煞 美國男子求助AI省下500萬

手術示意圖。取自Unsplash



美國一名男子家人因心臟病發，經醫院搶救後仍不幸過世，男子收到醫院帳單，費用竟高達19.5萬美元（約台幣600萬元），他向AI求助，發現有重複收費等違規狀況，最後成功讓醫院降價至3.3萬美元（約台幣100萬元），引發網友熱烈討論。

美國網友Nthmonkey在社群分享，姊夫因心臟病發，送醫搶救4小時後過世，由於姊夫當時醫療保險已經在數月前失效，這4小時高達19.5萬美元的費用家屬需自行負擔。細看收費項目，醫院原本只給了心臟科、放射科、急診等簡略分類，他要求醫院提供詳細明細後，卻發現內容複雜到難以理解。

Nthmonkey向AI聊天機器人Claude求助，AI分析收費內容後，發現醫院違反多項計費規定，除了主要手術費外，對同一手術的細項再度收費，還將急診列為住院，且同日重複計費呼吸機等，在收費分類上有嚴重問題。

確認AI分析無誤後，家屬列出具體證據向醫院提出不當收費與違規申訴，並揚言若不修正，將向外界公開此事。最後成功將帳單降至3.3萬美元，等於省下約500萬元台幣。

Nthmonkey指出，這家醫院自以為可以用任意制訂價格與規則的方式，讓不明真相的人掏出錢來，但帳單不是聖旨，如果懂得核對代碼、引用法條並冷靜談判，就可以與醫院議價。

