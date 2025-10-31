「天價水果」再現西門町！韓國姊妹買「芒果＋釋迦」近千元，做１事反擊





擁有大量豐富水果的台灣，是觀光客來旅遊時絕對要吃的食物之一。近日一對來自南韓的姊妹到台灣旅遊，在西門町購水果品嘗，只選購芒果與釋迦各一份，結帳時竟被收取新台幣830元，高得離譜的價格讓兩人當場傻眼，事後向台灣友人詢問嚇，才驚覺自己遭到坑騙。

兩姊妹回到飯店後，越想越不對勁，便向台灣友人求證「水果是不是都這麼貴？」這才發現自己被坑。她們透過友人表示，10月22日抵台後入住西門町，事前還特地做功課，知道台灣的水果以香甜多汁聞名，尤其芒果與釋迦更是許多韓國遊客口中的「必吃美食」，因此特地安排品嘗，沒想到卻成為這趟旅程中最離譜的經驗。

姊妹倆回憶，當時在西門町街頭看到一間水果攤，但因語言不通，只能以手勢比劃，表示想購買芒果和釋迦，老闆立刻動作迅速地將水果包裝好，兩人還沒來得及詢問價格，就被告知要付830元。雖覺得價格離譜，卻也因語言不通而不敢爭辯，只能匆忙付款離開。





圖片來源：photoac（僅示意圖）

他們補充說到，當下雖然嘗試向老闆反映「價格太貴」，但對方僅以一杯楊桃汁作為補償，不過整體觀感已受影響。她們苦笑說，這次算是「花錢買教訓」，未來購物前一定會先問清楚價格，避免再度受騙，兩人也打算回國後在社群上提醒朋友：「到西門町買水果一定要特別小心。」





圖片來源：photoac（僅示意圖）

據了解，這家水果攤位於西門町商圈，攤位後方貼有價目表，以每100公克計價，但標示方式容易讓外國遊客誤以為是整份價格，類似的消費糾紛也非首次發生，Google評論中已有多篇一星負評，甚至有旅客買水果花費破千元。由於投訴頻傳，台北市消保處也已介入關注，提醒業者應清楚標價，以免影響觀光形象及旅客消費權益。

