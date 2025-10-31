「天價水果」再現西門町！韓國姊妹買「芒果＋釋迦」近千元，做１事反擊
擁有大量豐富水果的台灣，是觀光客來旅遊時絕對要吃的食物之一。近日一對來自南韓的姊妹到台灣旅遊，在西門町購水果品嘗，只選購芒果與釋迦各一份，結帳時竟被收取新台幣830元，高得離譜的價格讓兩人當場傻眼，事後向台灣友人詢問嚇，才驚覺自己遭到坑騙。
兩姊妹回到飯店後，越想越不對勁，便向台灣友人求證「水果是不是都這麼貴？」這才發現自己被坑。她們透過友人表示，10月22日抵台後入住西門町，事前還特地做功課，知道台灣的水果以香甜多汁聞名，尤其芒果與釋迦更是許多韓國遊客口中的「必吃美食」，因此特地安排品嘗，沒想到卻成為這趟旅程中最離譜的經驗。
姊妹倆回憶，當時在西門町街頭看到一間水果攤，但因語言不通，只能以手勢比劃，表示想購買芒果和釋迦，老闆立刻動作迅速地將水果包裝好，兩人還沒來得及詢問價格，就被告知要付830元。雖覺得價格離譜，卻也因語言不通而不敢爭辯，只能匆忙付款離開。
他們補充說到，當下雖然嘗試向老闆反映「價格太貴」，但對方僅以一杯楊桃汁作為補償，不過整體觀感已受影響。她們苦笑說，這次算是「花錢買教訓」，未來購物前一定會先問清楚價格，避免再度受騙，兩人也打算回國後在社群上提醒朋友：「到西門町買水果一定要特別小心。」
據了解，這家水果攤位於西門町商圈，攤位後方貼有價目表，以每100公克計價，但標示方式容易讓外國遊客誤以為是整份價格，類似的消費糾紛也非首次發生，Google評論中已有多篇一星負評，甚至有旅客買水果花費破千元。由於投訴頻傳，台北市消保處也已介入關注，提醒業者應清楚標價，以免影響觀光形象及旅客消費權益。
更多造咖流行媒體報導
GD開唱房價飆漲！西門町旅館每晚「喊價8000」，網笑：寧願當日來回
花6300住青旅？外國人見「1狀況」怒給一星：比歐洲還貴
其他人也在看
西門町青旅床位「1晚竟開3500元」！ 網諷：跟沖繩海景房一樣貴
即時中心／徐子為報導國內旅遊太貴，讓之前有網友製作梗圖戲稱，今年公司預算減少，所以員工旅遊從墾丁改去日本，讓網友笑翻。觀光署長陳玉秀日前也坦言「國旅住宿費太貴」。有網友上網查了今年跨年12月30日至1月1日的北市西門町房價，一查不得了，「青年宿舍」1床位1晚竟要價3500元，留言區就有網友吐槽，這價錢根本可以去沖繩住海景房。民視 ・ 2 小時前
GD週末大巨蛋開唱！西門町住房「2晚飆1.6萬」 網崩潰：這就是國旅
韓國巨星G-DRAGON（權志龍）即將於本週末登上台北大巨蛋開唱，吸引大批粉絲湧入台北，不僅演唱會門票秒殺，就連市區住宿也一房難求。有網友就在Threads崩潰抱怨，他打電話到西門町的旅宿查詢房價，居然有飯店開出「兩晚1.6萬元」的驚人報價，掀起網路熱議。太報 ・ 23 小時前
準備跟「小朋友」說再見！央行全面解惑鈔票改版疑問 曝新鈔藏「3大亮點」
新台幣鈔券時隔24年即將改版，民眾熟悉的一千元「小朋友」也即將換新裝，引起關注。對此，中央銀行在臉書發文指出新版鈔券3大亮點，並解釋改版原因與澄清謠言，強調新鈔券更安全、更永續也更全民，同時本次並未改版硬幣，因此沒有所謂「成本高達500億元」的情事。央行表示，相信大家都對最近熱議的鈔券改版議題充滿疑問，因此來為民眾解惑，現行的鈔券已使用24年，超過多數國家的......風傳媒 ・ 1 天前
外包裝美到捨不得拆！Diptyque、Maison Francis Kurkdjian 聖誕限量系列夢幻登場
無論是金光閃耀的書香童話，還是雪白如初雪的冷杉瓶身，這兩大品牌都以藝術與香氣編織出最療癒的冬季故事。Diptyque「燭金夜語」節慶限量系列：一場金色童話的香氛盛宴從巴黎書店到奇幻森林，Diptyque今年聖誕以「燭金夜語」為主題，打造出充滿詩意的聖誕香氛世界。整個系列...styletc ・ 12 小時前
2025聖誕禮物「零失誤」清單！Acqua di Parma、MFK、Aesop、STONEGLOW香氛蠟燭，從頂級奢華到親民交換禮物全包
Acqua di Parma限量版香氛蠟燭來自義大利的Acqua di Parma每年推出的香氛禮盒總是吸引無數香氛迷的目光，不僅能買來收藏，當作年末聖誕贈禮也非常適合，尤其香氛蠟燭更是鐵粉首選，三款香氛分別為BOSCO 帶來阿爾卑斯森林氛圍，散發冷杉針葉、尤加利與丁香香氣。Panettone 重...styletc ・ 4 小時前
獨家／西門町騎樓滿地尿布！業者揪疑外國客亂扔
獨家／西門町騎樓滿地尿布！業者揪疑外國客亂扔EBC東森新聞 ・ 1 天前
1到9月觀光逆差805萬人次 觀光署：出國不影響國旅
觀光署以今（2025）年來台旅客900萬人次為努力目標，但民代直言這是「下修過後的目標」，觀光逆差恐怕持續擴大。觀光署證實今年1月到9月出境人數比入境多了805萬人，觀光逆差恐怕比去年更嚴重。公視新聞網 ・ 1 天前
【有影】松山文創園區2025原創基地節 串聯產業遺產探索台北城市記憶
CNEWS匯流新聞網記者李映萱、林佑威、李文成／台北報導 松山文創園區2025原創基地節以「沿之有物」為主題，從一條舊鐵道出發，帶大家重新感受鐵道與產業交織的城市記憶。活動展出6件現地創作藝術作品、兩組現地表演及一間室內主題展，透過多元藝術展演詮釋主題觀點，追溯縱貫線與台北城市發展的軌跡。 台北市文化局局長蔡詩萍表示，根據觀光署最新統計，台北前三大觀光熱區分...匯流新聞網 ・ 1 天前
不用飛韓國！SEVENTEEN、TXT 韓星私服愛用 NOMANUAL 正式登台，首爾人氣品牌快閃新光三越A11
以街頭精神與極簡設計美學聞名的韓國潮流品牌 NOMANUAL，正式登陸台灣！此次由 韓國現代百貨攜手台北新光三越A11 打造的第三站韓國潮流快閃企劃，帶來品牌秋冬全新系列與台灣限定商品，展現「不受框架束縛」的自由態度。更令人矚目的是，快閃店marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 穿上 BECKHAM x BOSS 2025 秋冬系列，同款老錢風單品一次看
SEVENTEEN S.COUPS 老錢紳士造型解析BOSS 全球品牌代言人、SEVENTEEN 隊長 S.COUPS 於美國德州奧斯汀登場的 Formula 1® 美國大獎賽（Austin GP）現身！他身穿深色 Polo 衫搭配marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
太犯規的可愛！LV ×村上隆聯名包登場、限量開搶…CASETiFY微笑花行李箱萌炸機場
Louis Vuitton x TakashiMurakami 村上隆系列Louis Vuitton推出 Artycapucines VII – Louis Vuitton x TakashiMurakami 系列，邀請日本當代藝術鬼才村上隆（Takashi Murakami）為經典的 Capucines 手袋 注入天馬行空的創造力，推出 11 款極具收藏價值的限量設計，讓藝術直接”...styletc ・ 7 小時前
醫美前後保養更重要！5款專櫃＋平價修護乳霜推薦，穩膚退紅、加乘保養效果
醫美前後的保養其實更重要！醫美前使用修護乳霜打底，穩定肌膚、加強保濕與屏障功能；醫美後肌膚容易感到乾燥或敏感，使用含溫和保濕與修護成分的乳霜，可幫助肌膚舒適穩定、維持柔嫩膚觸，還可以延長保養效果！這次帶來8款適合醫美前後使用的修護乳霜，從專櫃護膚品牌到開架平價選擇，修麗可、赫蓮娜、霓淨思修護乳霜讓醫美保養事半功倍！BEAUTY美人圈 ・ 11 小時前
媒體報導海鯤潛艦出港就滲水 台船駁斥非事實
（中央社記者吳書緯台北31日電）媒體報導，潛艦國造原型艦海鯤艦每次出港海測就滲水。台船公司表示，就特定媒體影射海鯤軍艦浮航測試期間，有「滲水之情況」並非事實，台船公司深表遺憾，特此澄清海鯤軍艦測試時「並無滲水情況」，籲請媒體善盡查證責任。中央社 ・ 1 小時前
「朱立倫主席」最終章 「萊爾校長彩蛋篇」CF批賴清德執政無能
國民黨明天舉辦全代會，進行新舊任黨主席交接。黨中央今發布現任主席朱立倫任內最後一支CF「萊爾校長彩蛋篇」，總結凸顯民進黨執政問題，更具象批評總統賴清德執政以來治國無方，「不會的東西就是永遠不會」。太報 ・ 8 小時前
Blackpink高雄演唱會Lisa無名指「這款」戒指、Jisoo新手環必須認識！
Blackpink演唱會睽違兩年多再次於高雄登場！《Blackpink World Tour 》上週末10月18、19日連兩天在高雄世運主場館揭開序幕，主辦單位 Live Nation Taiwan先是以「Light up 高雄marie claire 美麗佳人 ・ 20 小時前
未報驗中國食品偷賣 石崇良承諾研議高頻率報關勾稽措施
台中梧棲爆出非洲豬瘟確定病例，立法院衛環委員會今日就食品相關邊境輸入措施進行質詢，藍綠立委怒批有業者鑽「個人自用」名義輸入食品不需經過食安檢驗的漏洞，化整為零闖關後在台灣販售，食藥署卻缺少配套作為，衛福部長石崇良則承諾在1個月內重新檢討漏洞，並於年底前提出修法。自由時報 ・ 1 天前
效率集權？黨內民主？民進黨中央徵召縣市長選舉雙面刃
近期民進黨主席賴清德跳過黨內初選民主機制，直接徵召臺中市立委何欣純、宜蘭縣律師林國漳、臺東縣立委陳瑩及嘉義市立委王美惠，代表民進黨角逐2026年地方縣市長選舉。此為賴清德在726、823兩次政治大罷免及政治聲望嚴重下滑情況下，又採取集權決策模式決定原先透過黨內初選決定候選人模式。這不僅涉及黨內人事布局及地方精英的政治甄補，更象徵民進黨在政黨治理與權力結構上，邁向集權轉型。奔騰思潮 ・ 13 小時前
立委指有人1年輸入3002份食品申請免查驗 (圖)
民進黨立委林淑芬（左）30日質疑，有人利用6公斤以下、1000美元以下個人自用包裹可免食品輸入申請的規定，在1年中申報多達3002次，恐成防疫破口。中央社 ・ 1 天前
從膝蓋壞掉到養出一身肌肉！年近6旬的營養師靠2招，幫自己和腎友重啟人生
身形嬌小的營養師陳淑子，白袍底下是一身肌肉。從腎臟營養到運動營養，她用自己的故事鼓勵人們，健身增肌減脂永遠不嫌晚，對腎臟病友，更絕非不可能。 152公分、44公斤，穿著白袍的陳淑子看起來身形嬌小，弱不禁風，但褪下白袍，從肩膀到手臂，線條鮮明、凹凸有致的肌肉線條常讓人驚嘆：「好壯！」陳淑子笑說：「肌肉練起來，就是讓人穿衣顯瘦，脫衣有肉。」 演講場合上，陳淑子分享如何透過正確的營養搭配，達到最佳運動效果的案例，簡報秀出，個案短短在20週內，體脂率從27％降至20％，現在持續維持在18.5%，還練出漂亮的背肌。 更讓人眼睛為之一亮的是，這位個案就是陳淑子自己。很難想像，眼前知性、外貌清秀的營養學博士竟有著「運動魂」，渾身盡是健美肌肉，更叫人訝異的是，她已年近6旬。 她受傷後重啟人生，親身實驗運動營養 這幾年全球颳起運動風，約8、9年前，國內開始有人談運動營養，大多是運動背景出身，雖然結論和建議大抵正確，但陳淑子發現，往往所闡述的機轉和原理似是而非，於是專精腎臟營養30多年、擁有完整深厚生化學訓練的她，決定重讀相關文獻，傳授正確運動營養知識。 陳淑子不僅下功夫學習，更「以身試法」。從學生時期就康健雜誌 ・ 2 小時前
星巴克買1送1開搶！今起連2天慶萬聖節免費喝咖啡
【記者莊偉祺／台北報導】迎來萬聖節，星巴克今起連2天推出買1送1活動，期間每天9小時適用，但須注意部分品項及門市不提供優惠，包含雙鐵車站、機場及國道休息站等據點。壹蘋新聞網 ・ 1 天前