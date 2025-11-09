天價自助餐？民怨5菜1米粉「500元」 店家：應不只1個便當

高雄市 / 綜合報導

高雄有民眾到仁武一間自助餐店，夾了豆腐、鯖魚、豬腳，還有炸肉排跟番茄炒蛋等，PO出照片說，這樣竟然要五百元，覺得價錢很不合理，是吃到天價自助餐嗎？實際回到店家，店員說光看照片應該是三百五十五元而已，認為客人不只買一個便當，如果當下對價錢有疑慮，都可以馬上反應。

滷豬腳看起來Q彈軟嫩，相當好吃，自助餐店一眼看過去菜色豐富，可以選擇，但有民眾到高雄仁武，一間自助餐店，夾完菜結帳，卻傻眼了，打開便當盒，仔細看有豆腐鹹魚豬腳，裝滿番茄炒蛋，還有一塊炸肉排，再加上一包米粉，但這樣算一算，竟然要500元，民眾PO文驚呼，是吃到天價自助餐嗎。

民眾說：「怎麼可能，沒有這麼貴啦。」民眾說：「差不多150元吧，還是會給，可是下次應該就不會來。」民眾說：「差不多220元吧，不可能啦，你這邊夾完，才500元吧。」照片PO出來，網友也說價錢感覺不太合理，但實際詢問店家，店員解釋價錢這樣算，應該還有其他便當。

自助餐店店員說：「照片這樣差不多355，相信他不只一個便當，比如說魚，一塊70元，40元的，我們的東西都是固定的，他有豬肉，有鯖魚，他總共有3個主餐，光他的蛋就要100塊了，因為我們的蛋一小格25元，(這樣算4格)。」

店員說，這樣的菜色，就包括三樣主菜，但怎麼算也不可能是500元，如果當下對價錢有疑問，可以提出來，才不會到自助餐打包，想大快朵頤，卻吃出一肚子氣。

