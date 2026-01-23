天價誘惑！傳川普擬「終極方案」 向格陵蘭人普發3千萬

美國總統川普曾多次揚言要買下格陵蘭。圖／翻攝自川普臉書

美國總統川普（Donald Trump）曾多次揚言要買下丹麥的格陵蘭島，根據《每日郵報（Daily Mail）》透露，川普正在考慮向格陵蘭島的居民提供每人100萬美元（約新台幣3158萬元）的金額，以換取他們投票加入美國；此外，川普在與北約秘書長呂特（Mark Rutte）會談後，決定暫停對英國的關稅威脅。

根據《每日郵報（Daily Mail）》報導，22日晚間川普在跟北約秘書長呂特會談後表示，雙方針對「未來協議的架構」已經達成共識，內容涉及對格陵蘭島的控制權。川普表示，格陵蘭對美國的國安至關重要，他透露目前已經對英國以及其他反對美國取得格陵蘭的國家，暫停加徵關稅。

此外，報導披露，川普正在考慮向格陵蘭約5.7萬名居民提供每人100萬美元（約新台幣3158萬元），前提是格陵蘭必須要舉行公投，並且有超過60%的居民同意加入美國。此前，曾有報導指出，白宮考慮向每名格陵蘭人提供最高10萬美元（約新台幣315萬元）。

如果美國將執行這項加碼計畫，總成本將會高達570億美元（約新台幣1.8兆），金額相當高。不過，美國每年都有近8千億美元的國防支出，這筆金額僅占支出的很小一部分，也可能緩解格陵蘭對丹麥補助的依賴，重塑當地的經濟。

川普被問到有關「未來協議」是否有期限時，他透露「沒有時間限制，這是一項永遠的協議」，並指出，如果這個協議達成，將對美國以及所有北約國家都是很大的好事。不過，丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Rasmussen）則表示，讓美國擁有格陵蘭是「不可逾越的紅線」，指出這件事不可能會發生，拉斯穆森也強調，哥本哈根將維持對格陵蘭的主權。



