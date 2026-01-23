天價誘惑！川普再推「終極提議」：「1前提」發格陵蘭居民每人1百萬美金

國際中心／陳佳鈴報導

美國總統川普對格陵蘭的野心不死，這次不談軍事占領，改祭出驚人的「鈔能力」！據英國《每日郵報》22日獨家披露，川普正在研擬一項「終極提議」（Ultimate Offer），計畫向格陵蘭島上約5.7萬名居民，比上次提案十萬美金再多10倍，每人發放高達100萬美元（約新台幣3190萬元）的現金支票，前提是當地必須舉行公投，且需超過60%民眾同意「加入美國」。

報導指出，川普日前雖與北約秘書長呂特達成框架協議，排除了動武奪島的可能性，但並未放棄將格陵蘭納入美國版圖的念頭。若以格陵蘭約5.7萬人口計算，這項「直接發錢」的收購計畫總成本約為570億美元（約新台幣1.8兆元）。

雖然金額驚人，但對財大氣粗的美國而言，這筆錢僅占年度國防支出（近8000億美元）的一小部分。美方盤算，這筆鉅款不僅能瞬間解決格陵蘭對丹麥每年鉅額補助的依賴，更能徹底重塑當地經濟結構，讓格陵蘭人心甘情願「轉投美國懷抱」。

事實上，白宮先前就曾傳出考慮提供每人10萬美元的誘因，但遭格陵蘭人嗤之以鼻，認為不如丹麥長期的福利補助。如今傳出川普將價碼一口氣拉高10倍至「每人100萬美元」，試圖用讓普通人難以拒絕的財富，直接買斷格陵蘭的主權。

儘管川普的算盤打得響，但現實仍有重重關卡。首先，擁有格陵蘭主權的丹麥政府多次強硬表示「格陵蘭是非賣品」，任何涉及主權變更的協議都須經哥本哈根點頭。其次，根據BBC報導及民調顯示，雖然多數格陵蘭人希望脫離丹麥獨立，但同樣也有絕大多數人「不希望成為美國的一部分」，目前島上也無任何政黨以「加入美國」作為競選訴求。這場「世紀購地案」能否成真，恐非單靠金錢就能解決。

