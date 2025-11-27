天價豬血湯？1688萬廣告看板爆紅 仁武透天房價驚人真相曝光

一張標示著「1688萬豬血湯」的巨型廣告照片，近日在臉書粉專《路上觀察學院》曝光後迅速引發關注。

原發文者在貼文中表示，這碗天價豬血湯別說一碗，連漱一小口都得賣腎，誇張的數字立即吸引大批網友朝聖留言。

經眼尖網友仔細觀察後發現，這個令人啼笑皆非的畫面，實際上是豬血湯店家招牌恰巧擋住了後方建案廣告看板，創造出意外的幽默效果。

網友們紛紛留言表示，這是優質的路上觀察，更有人開玩笑詢問豬血湯是否可以申請新青安貸款，或是計算每cc要價5萬6266元，喝一口就能買一台車的誇張價格。

照片中的1688萬元實際上是仁武地區透天建案「高京大鎮」的廣告價格。

該建案位於南昌巷，建商看準仁武房市發展潛力及就業人口持續移入的趨勢，推出總價自1688萬元起的透天產品，主打用大樓價格即可購買有天有地的透天厝。

根據實價登錄資料顯示，該社區近期交易總價約落在1480萬至1960萬元之間。高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，仁武位於南部半導體S廊帶的關鍵位置，受惠於產業進駐帶來的效應，近年人口紅利相當明顯。

建商陸續搶進推案，原本以透天為主的產品結構，已經逐漸轉向大樓產品。謝哲耀進一步指出，隨著地價大幅上漲，透天產品的發展出現兩極化現象。

部分建案選擇外移到更外圍的區域，維持相對親民的價格；另一部分則是總價直接站上2000萬元的高價位。

目前仁武區內甚至已經出現總價高達6000萬元的高端透天產品，顯示該區房價已經進入新的價格帶。

這起意外爆紅的「天價豬血湯」事件，不僅展現網友們的幽默感，更間接反映出高雄仁武地區房價快速攀升的現實狀況，成為當地房市發展的另類見證。

