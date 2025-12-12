天價軍購應接受立院詢答！羅智強：請賴清德要有「三信」
國民黨立院黨團今（12）日正式在立法院提案，依法邀請賴清德總統到立院，就國家安全事項及天價軍購提出國情報告，並接受立委諮詢。國民黨立委羅智強呼籲，不賴皮、要「三信」，請賴清德總統到國會報告並詢答。
羅智強今天在臉書貼文表示，第一，「人而無信、不知其可也」，孔子說一個人若不講信用，這個人也「了然（台語liáu-jiân）」、不知道能做什麼。
羅智強指出，賴總統競選時跟全國人民承諾，根據《憲法》跟《立法院職權行使法》，會到立院接受國情諮詢，但面對歷史天價的軍購條例，難道總統就不講誠信，不兌現諾言了嗎？針對重大國政來立院報告，賴總統有沒有接受的勇氣跟誠信？人民需要一個誠信總統，不是賴皮總統。
羅智強表示，第二，呼籲賴總統要有自信，民進黨搞大惡罷時，賴總統舉辦「團結十講」，轟動武林、人人叫好，但講到五講就夭折，國民黨團請總統來立院，要辦「團結十講」、「團結十問」都送你。
羅智強指出，賴總統一直很有自信、很敢面對群眾，那1.25兆元的天價軍購，難道總統不該更有自信心，來把人民心中的問題一一釐清嗎？
羅智強表示，第三，要有公信，政府提出軍購特別預算1.25兆元，115年度國防預算則逾9500億元，請問其他財政排擠效益是什麼？民進黨最喜歡喊窮，講到軍人加薪就喊「窮啊」，好像軍人不值得，講到公教人員退休保障，又喊政府「窮啊」、公教人員不值得。
羅智強指出，但奇怪的是講到1.25兆元、加上9500億元，2.2兆元就編得出來，政府態度就變有錢，說不用擔心、錢不是問題。請賴總統來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？為什麼軍人加薪不能做，要削弱國防，但到了2.2兆元就編得出來？
羅智強強調，要投資國防戰備，沒人反對，但是過去軍購預算的交貨狀況如何？66架F-16C/D Block 70型戰機竟然連1架都沒交貨，難道賴總統沒有義務跟大家說明嗎？他要拜託賴清德，做一個有誠信、有公信、有自信的總統，到立院報告並受詢答。
延伸閱讀
入境卡爭議賴清德籲尊重台灣 韓外交部：增進非官方合作立場不變
對韓國出重手制裁會怎樣？專家揭「殘酷真相」超現實
韓國入境卡標示「中國台灣」掀波 賴清德：盼尊重台灣人民的意志
其他人也在看
台中女騎未掛車牌電動車撞人落跑 吃罰款負肇責 (圖)
15歲林姓女子日前騎未掛車牌的微型電動二輪車行經台中市后里區甲后路時，撞上呂姓男子後逕自離開。警方調閱沿線監視器，一週後找到林女，除依肇事逃逸規定處理，未掛車牌依法最高可處新台幣3600元罰鍰。中央社 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
少婦罹瘤切除後意外懷孕 中榮團隊助她重建乳房迎接新生命
[Newtalk新聞] 台中25歲陳姓少婦去年確診乳房葉狀瘤，在台中榮總切除後又意外發現懷孕，她擔心小孩長大問她「媽媽你的胸部為什麼跟別人不一樣」，她在整形外科呂俊德主任、婦女醫學部林俐伶醫師合作下，於懷孕8週時接受8小時的自體腹部皮瓣重建乳房手術，並順利於去年11月迎接兒子出生，開心投入育兒生活。 台中榮總醫療團隊共同照護陳小姐於孕期切除乳房葉狀瘤、重建並順利產子，今（11）日在院院內為媽詭慶生，並且發布此一成功的案例。 陳小姐說，由於目前健保未給付乳房重建，她很幸運獲外公、媽媽和丈夫支持進行手術，術後家人稱讚她的胸部與之前一樣，若不是有疤痕幾乎看不出來，讓她保有完整的身體意象，不留遺憾。她也提醒女性民眾每月自我檢查乳房的重要性，發現異狀即時就醫。 整形外科呂俊德主任指出，由於乳房篩檢及自我乳房檢查觀念普及，近年乳癌發生年齡有年輕化趨勢，加上女性自我意識抬頭，對於因病切除乳房後的重建需求增加。國際文獻研究顯示，重建乳房有助於病人提高自信心、降低焦慮的心理治療效果。臺中榮總整形外科統計，因病切除再重建乳房的病人從未滿24歲到71歲都有，2024年乳房重建手術達90例，比2020年成長近新頭殼 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
屏東鼬獾確診狂犬病 防疫所加開犬貓疫苗場
[NOWnews今日新聞]屏東縣動物防疫所在本（12）月1日，接獲通報發現死亡鼬獾，並在4日檢驗出狂犬病陽性鼬獾案例，是屏東今年第六例，屏東縣動物防疫所與春日鄉公所及枋寮鄉公所聯繫配合，將在12月15...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 發起對話
爭法庭直播 柯文哲質疑有什麼不敢讓人知道 抗告高院已分案
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導 民眾黨前主席柯文哲被控京華城土地違法容積獎勵、政治獻金公益侵占、挪用眾望基金會款項支付競總員工薪資背信、政治獻金專戶申報不實等4案，今（11）日進人辯論程序，柯文哲在法院開庭前質疑法庭直播淪為事後紀錄片，「你們到底在怕什麼？你們有什麼不敢讓人家知道的？」；柯文哲提起的抗告，高院今天下午分案，由審判長鄭水銓、陪席法官黃...匯流新聞網 ・ 19 小時前 ・ 發起對話
林保署推自然碳匯 媒合企業挹注資源
關注自然環境的永續，淨零碳排也是現在被重視的一環。這其中關係到碳匯，所謂碳匯聽起來不太懂，其實意思就是，把大氣中的溫室氣體，透過光合作用，或是其他方式，存進樹木、土壤或是海洋裡，台灣目前設立目標、...大愛電視 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
美國電商旺季助攻 慶豐富11月營收刷新近五年同期新高
居家生活用品的全方位供應商慶豐富（9935）10日公布自結11月合併營收達4.63億元，月增20.81％，年增2.79％，並刷新近五年同期新高。儘管今年以來家紡事業主要客戶，受到庫存調整及國際關稅政策變動的影響，累計今年前11月合併營收達45.27億元，年減8.45％，惟集團核心窗簾事業，持續展現穩健成長動能，可望帶動整體營運逐步回溫。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
林佳龍：國經協會將訪以色列 促高科技人才培育互動
（中央社記者楊堯茹台北11日電）外交部長林佳龍接見以色列國會印太小組主席達爾時表示，台灣與以色列是互相支持的民主夥伴，近期中華民國國際經濟合作協會（國經協會）將組團訪問以國，期待在半導體及高科技人才培育等領域有更多實質互動，攜手建構更安全世界。中央社 ・ 21 小時前 ・ 發起對話
胸椎腫瘤隱含危機 柳營奇美救回行動力
記者陳佳伶／新營報導 六十歲的王姓婦人，今年三月仍能行走自如，短短數週卻下肢無力、接…中華日報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
小手也能擋詐騙！警護童勤務同步宣導「一聽二掛三查證」與交通安全觀念
【警政時報 林家嘉／台中報導】小朋友使用手機與網路遊戲日漸普及，若缺乏防詐觀念，恐一不留神就落入詐騙陷阱。為讓預防犯罪向下扎根，臺中市政府警察局第五分局水湳派出所員警在國小放學護童勤務中，主動向學童宣導反詐騙及交通安全觀念，並以朗朗上口的防詐口訣「一聽二掛三查證」加深記憶，盼提升學童自我保護能力，回家後也能與家長共同築起家庭安全防護網。警政時報 ・ 1 天前 ・ 1
焦點股：高訂單能見度+海外貢獻可期，華景電往半年線靠攏
【財訊快報／研究員周佳蓉】華景電(6788)主要供應半導體微汙染防治設備(AMC)與關鍵材料傳載追蹤識別(RFID)廠務服務，隨著AI晶片的需求供不應求，華景電也搭上客戶先進製程、先進封裝投資的順風車，11月營收達2.4億元，年增28.9%，再創歷史新高，前三季營收、獲利亦創歷史新高。展望未來，除了既有的先進材料傳載整合管理監控、關鍵材料傳載追蹤識別管理系統外，公司前正持續投入開發高階製程微汙染防治傳載系統，訂單能見度已看到2026Q2，接下來還有客戶海外擴廠的接續貢獻，而法人也看好台積電接連擴充CoWoS產能預估2026年將增30%，也有利於公司提高設備市占。股價近期快速往上突破年線，往半年線靠近，加上外資買盤浮現，股價若守穩季線之上，有利於多方。財訊快報 ・ 3 小時前 ・ 發起對話
第41屆「點燃生命之火」台北點燈（2） (圖)
中國信託慈善基金會第41屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動10日晚間舉辦點燈儀式，除現場點亮「星願之樹」外，中信慈善基金會董事長辜仲諒（左）、中信金董事長顏文隆（中）並代表捐款給南投縣埔里鎮慈恩社區，由社區協會理事長楊崇禮（右）代表接受。中央社 ・ 1 天前 ・ 發起對話
義大醫療攜手育田基金會 拼貼畫展進駐癌治療醫院
為鼓勵罹癌家庭「從創傷到創作」，義大癌治療醫院與財團法人育田社會福利慈善事業基金會於即日起至十二月卅一日，在義大癌治療醫院一、二樓走廊舉辦「癌友與陪伴者拼貼畫展」，每一幅拼貼畫，都是創作者將生命中經歷的各種「碎片」，無論是治療的痛苦、家人的支持，還是對未來的盼望，透過剪裁、組合與黏貼，重新建構成完整而有意義的生命圖景。這次展覽集結了獲獎作品，將癌友與陪伴者在抗癌旅程中的故事、勇氣與韌性，化為一幅幅充滿溫度的拼貼畫，該展覽將醫院空間轉化為療癒藝廊，期盼透過藝術的力量，為來往的病友、家屬及醫護人員帶來心靈支持與溫暖。(見圖)主辦單位今(十)日說明，在這次展出的作品中，金牌獎《可愛的DAYDAY！》最是觸動人心。創作者林玉惠女士雖僅使用單純的紙類媒材，卻以大膽的滿版構圖，呈現愛 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
哪個季節較容易發生地震？ 氣象署曝研究：「水文荷重」可能影響斷層承受應力
地震和季節有關？氣象署今（11）日表示，目前的研究顯示，「水文荷重」確實可能影響斷層承受的應力，進而改變地震發生機率，不過說法紛紜，目前沒有定論。鏡週刊Mirror Media ・ 20 小時前 ・ 發起對話
舉重新星陳冠伶奪最多12面國光獎章 (圖)
114年國光體育獎章暨運動科學研究獎勵頒獎典禮11日登場，台灣舉重新星陳冠伶（圖）進帳最多12面國光體育獎章，成為全場焦點。中央社 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
埃及平民美食"庫莎麗" 2025非遺上榜
民以食為天，料理不只是味覺享受，更蘊含歷史記憶，承載地理人文，能知曉文化脈絡與風土人情，這也是為何聯合國教科文組織的非物質文化遺產名錄，會收編各國的特色美食。2025年最新納入非遺名冊之一的埃及平...大愛電視 ・ 20 小時前 ・ 發起對話
中央大學與國家公園署合作 推出2026「生跡」衛星影像月曆
國立中央大學太空及遙測研究中心與內政部國家公園署合作推出2026「生跡」衛星影像月曆，以50公分解析度的先進衛星光學影像，紀錄玉山、雪霸、墾丁等國家公園的山脈紋理、水系延展、棲地變遷等，呈現台灣的自然生命脈動。衛星影像月曆製作團隊運用衛星資料、地理資訊與生態資訊，打造兼具知識、美學的衛星影像作品，展自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
20歲女子狂喝手搖飲！不受控「手舞足蹈」竟罹1病 醫曝4壞習慣釀禍
中國一名年僅20歲的女子近日四肢突然不自主動起來，事後追查發現她長期飲食不正常，每天只一餐、每週至少喝三杯奶茶，且愛熬夜又不愛運動，導致她罹患罕見的糖尿病併發症「非酮性高血糖致單側舞蹈症」 (Non-ketotic hyperglycemic hemichorea，NKHH) 。鏡報 ・ 1 天前 ・ 1
旺旺被檢舉大違建 宜蘭綠議員批破壞好山水
宜蘭縣近日再度爆出土地使用與違章建築管理的不公平現象，民眾陸續檢舉陳情，旺旺集團在金盈瀑布河谷行水區內大型違建，縣府卻遲遲未見明確處置，任由爭議持續擴大。民進黨宜蘭縣議會黨團於今（十）日痛批旺旺破壞好山水，宜蘭無政府狀態，齊喊：濫墾濫伐，傷害宜蘭，縣政府硬起來！黨團總召陳文昌、縣議員林詩穎、呂惠卿、林麗、林佩螢、黃惠慈、謝家倫、謝燦輝共同出席。縣府表示，接獲檢舉後，已於十二月五日前往稽查現勘，確實因部分興建中建築，疑似沒有申請建照，已要求勒令停工，未申請違建部分已逾半年時間，後續會請公所查報，如違建屬實，會要求業者拆除；另現場有開挖水池及整地行為，未申請水保計畫，將依法開罰。黨團抨擊與此形成強烈對比的是，一般民眾若有小型違建，卻遭主管機關開罰、勒令拆除，明顯的差別待遇引發 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 1
戰時正常生活？他舉廣島原爆受害者打臉苗博雅：很冷血
台北市議員苗博雅宣稱若爆發戰爭，台灣本島民眾仍可維持上班上課，挨批不懂軍事。網紅Cheap舉他在廣島原爆紀念館看到的案例，有人重度燒傷、在極度痛苦中死去，有許多人連遺體都找不回來。他痛批有心人士騙大家戰爭很輕鬆，說得雲淡風輕，真的很冷血。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 1
歡度聖誕及元旦佳節 移民署邀新住民手作印尼黃金雞湯
聖誕及元旦佳節將至，移民署北區事務大隊桃園市服務站日前舉辦新住民家庭教育及法令宣導課程，向新住民家庭進行「自行到案罰鍰減半」及「防範非洲豬瘟」宣導，並邀請新住民多元文化講師官美連女士教導學員製作印尼黃金雞湯，透過異國美食認識印尼的多元文化，提前歡度佳節。桃園市服務站說明，最新修正「自行到案罰鍰減半」規定，凡逾期停(居)留的外國人若主動向移民署等治安機關報到，並依規定辦理離境手續，裁罰金額可減半。聖誕及元旦佳節即將到來，呼籲逾期停(居)留之外國人儘速主動到案，給自己早日返鄉與家人團聚慶祝節日的機會。此外，佳節前後是旅客攜帶、郵寄禮品的高峰，提醒新住民朋友勿請家鄉親友郵寄肉製品來臺，返鄉回臺時也勿攜帶豬肉製品入境，避免面臨高達新臺幣100萬元之鉅額罰鍰，破壞佳節氣氛。官美連分享，印尼黃金雞湯（Soto Ayam）是印尼最具代表性的國民美食之一，在印尼的大街小巷及高級餐館幾乎都可看見這道經典料理。在製作過程中，首先熬煮雞肉湯頭，接著放入香料如檸檬葉、薑黃、石栗、月桂葉及香茅等調味，再將煮過的雞肉切片或剝絲，搭配豐富的配料如番茄、冬粉、高麗菜及水煮蛋，最後將黃色湯頭倒入碗內，就完成道地的黃金雞台灣好新聞 ・ 17 小時前 ・ 發起對話