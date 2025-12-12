天價軍購應接受立院詢答！羅智強：請賴清德要有「三信」

國民黨立院黨團今（12）日正式在立法院提案，依法邀請賴清德總統到立院，就國家安全事項及天價軍購提出國情報告，並接受立委諮詢。國民黨立委羅智強呼籲，不賴皮、要「三信」，請賴清德總統到國會報告並詢答。

羅智強。(圖/截自羅智強臉書)

羅智強今天在臉書貼文表示，第一，「人而無信、不知其可也」，孔子說一個人若不講信用，這個人也「了然（台語liáu-jiân）」、不知道能做什麼。

羅智強指出，賴總統競選時跟全國人民承諾，根據《憲法》跟《立法院職權行使法》，會到立院接受國情諮詢，但面對歷史天價的軍購條例，難道總統就不講誠信，不兌現諾言了嗎？針對重大國政來立院報告，賴總統有沒有接受的勇氣跟誠信？人民需要一個誠信總統，不是賴皮總統。

賴清德。(圖/中天新聞)

羅智強表示，第二，呼籲賴總統要有自信，民進黨搞大惡罷時，賴總統舉辦「團結十講」，轟動武林、人人叫好，但講到五講就夭折，國民黨團請總統來立院，要辦「團結十講」、「團結十問」都送你。

羅智強指出，賴總統一直很有自信、很敢面對群眾，那1.25兆元的天價軍購，難道總統不該更有自信心，來把人民心中的問題一一釐清嗎？

羅智強表示，第三，要有公信，政府提出軍購特別預算1.25兆元，115年度國防預算則逾9500億元，請問其他財政排擠效益是什麼？民進黨最喜歡喊窮，講到軍人加薪就喊「窮啊」，好像軍人不值得，講到公教人員退休保障，又喊政府「窮啊」、公教人員不值得。

羅智強指出，但奇怪的是講到1.25兆元、加上9500億元，2.2兆元就編得出來，政府態度就變有錢，說不用擔心、錢不是問題。請賴總統來國會告訴大家，為什麼錢不是問題？為什麼軍人加薪不能做，要削弱國防，但到了2.2兆元就編得出來？

羅智強強調，要投資國防戰備，沒人反對，但是過去軍購預算的交貨狀況如何？66架F-16C/D Block 70型戰機竟然連1架都沒交貨，難道賴總統沒有義務跟大家說明嗎？他要拜託賴清德，做一個有誠信、有公信、有自信的總統，到立院報告並受詢答。

