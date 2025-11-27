天價軍購挨批台灣變兵工廠 張惇涵：大谷翔平夠強才被敬遠保送

行政院會提出「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，預計未來8年投入新台幣1.25兆經費，建構邁向經濟、安全雙贏的先進防衛體系。行政院長卓榮泰（右）會後在秘書長張惇涵（左）等陪同下，舉行記者會說明。記者胡經周／攝影

賴總統宣布1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」，國民黨主席鄭麗文重批將使台灣變成兵工廠，更將超過舉債法定上限。閣揆卓榮泰說「買醬油的錢不能拿去買醋」，政府有能力且經過合理計算，和在野黨三修財劃法的理由不一樣。政院秘書長張惇涵則舉大聯盟球星大谷翔平被敬遠保送的例子說，實力夠強，敵人就會敬而遠之，增強國防是為了避戰，不是要成為兵工廠。

賴總統宣布1.25兆元「不對稱戰力採購特別預算」引發在野陣營諸多質疑，卓榮泰在行政院會後記者會上表示，從昨天到今天，「有些言論」持續出現，他要懇求國內同胞及各政黨，「沒有國，哪有家；沒有國，哪有黨」此時此刻應該拋棄政黨成見，以國家、人民為念。

卓榮泰強調，真正的和平是讓大家不用上戰場，也是靠實力才能爭取和平，否則若無實力，當對手真的因錯誤、不當訊息和企圖想來犯時，若不及時展現我們的防衛能力，就不能展現一個負責任政府、政黨應有的態度。

卓榮泰更反問「一直有意見的在野黨立委或負責人」，國防需不需要？社會福利需不需要？既然都需要那就應該合理分配。他舉已故總統蔣經國曾說過「買醬油的錢不能買醋」的比喻，質疑「若把買醬油的錢全部哪去買醋，就必須借錢買醬油」，如今把歲計賸餘、歲入大幅分配給地方統籌分配稅款，嚴重限縮中央財源和財政調節的能力，就是把所有的錢拿去買醋。這個道理，可以去問問看講這話的人，當時的意思，放在今天也可以被討論。

卓榮泰說，1.25兆元特別預算若用8年來算，一年是1563億元左右，在中央財政能力下不須違反公債法，未來隨GDP成長更有餘裕空間，而且明年起上一階段特別預算結束後，也還有空間充做新的特別預算，這是經過合理的計算，這和過去三修財劃法，還用這種理由宣稱要把台灣當成兵工廠，是不一樣且不能這樣論述的。他強調，我們需要國防，也要維持財政紀律，經過合理盤點，政府有能力處理這個問題。

行政院秘書長張惇涵進一步補充，美國大聯盟日籍投手大谷翔平在世界大賽第三戰前4打席打出安打後，接下來4個打席都被「敬遠」故意保送，因此「如果你夠強，敵人就會敬而遠之」，這就是賴總統、卓院長不斷強調「和平靠實力」的原因。他強調，增強國防是為了避戰和和平，而不是要成為兵工廠。

