天價軍購 美國生病要台灣吃藥

（圖／本報系資料照）

賴總統日前突然透過投書美國媒體的方式，透露將推動高達1.25兆元的國防特別預算，隨後再透過國內記者會的方式，並以2027年北京將完成武統台灣為由，作為此項鉅額特別預算的正當性基礎，對內恫嚇施壓。

這種宣示方式不尋常，時間點也耐人尋味。尤其正值美中兩強貿易談判，與中日關係緊張之際，台灣充其量，或可成為配合美國演出的槓桿，但弄不好也可成為美中博弈大局的麻煩製造者。

川普今年9月才宣布終止拜登政府對台4億美元的軍事援助，除了反映川普一貫反對無償對外軍援的堅持外，更被外界解讀是為對中貿易談判釋放善意。不出意外，10月底「川習會」在韓國釜山登場，關稅戰有了初步的緩和。但之後日本首相高市早苗有關「台灣有事論」的說法卻成為新亂流。

廣告 廣告

川普對中日雙邊熱線，即時出手拆彈，沒有聲援高市，壓制了可能失控的局面，無疑凸顯中美達成貿易新協議在川普心中的優先地位，日本利益只能靠邊站。

我們可感受到賴政府對川習互動的擔憂，但賴總統此時拋出軍購預算，時機敏感，反而弄巧成拙，熱臉貼冷屁股。有媒體報導賴總統考量高市言論後，北京升高對印太之威脅，對內則希望藉此突破《財政收支劃分法》與總預算的卡關。

可預見的是，北京勢將此軍售議題搬上談判桌折衝一番。如果北京藉機拉大反應，甚至故作強硬姿態，從而動搖川普對中貿易談判進程，那台灣此舉可能就如同高市的言論一樣，成為阻礙美中協議的障礙，賴總統更可能被對他已無太多好感的川普視為麻煩製造者。

當然賴總統此舉也不無可能係配合川普政府對中談判的一環，故意製造美國談判籌碼，但這種配合演出，台灣充其量也就成為被讓出的籌碼，在美國優先的利益下，同樣只能靠邊站。

當然賴總統的特別預算自認巧妙迴避向美軍購，也未如過去對美軍購流程，先有採購需求清單，且預算亦未經國會同意。而美國在台協會僅在臉書表示歡迎，國務院發言人也僅在媒體詢問下表示歡迎，態度並不熱烈，層級也有限。這天價軍購特別預算，恐怕內銷考量更多一些；另就美方目前反應觀之，也看不出台灣配合演出的跡象。

外界也有質疑此天價軍購可能是台美關稅談判的一環，但無論如何，我們看不出這筆8年期的天價軍購能及時解決賴總統所謂的2027年武統危機，當然對於台海與兩岸和平也不是唯一且有效的解方。真正能解決的，恐怕是美國的經濟、軍工複合體與瀕臨破產的國家財政！這實在是美國自己生病，要台灣吃藥，卻還開錯藥方！（作者為國家政策研究基金會副研究員）