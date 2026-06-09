天價遮陽傘爭議 王閔生嗆蔣市府「睜眼說瞎話」：一支740萬像放台保時捷

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台北市長蔣萬安。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞]

針對北市府擬在信義區設置8座人行道遮陽傘，民進黨議員簡舒培指一支約要620萬元，更挪用平均地權基金991萬餘元，引發爭議。民進黨議員王閔生今（9日）進一步爆料，工程費加上設計監造費共將近5900多萬元，平均一支是740萬元，等於就是一台保時捷的跑車放那，並指都發局新聞稿稱單座價格僅146萬，但據索資顯示，單座至少340萬元，質疑是否選舉將近、怕被批評才這樣寫。市長蔣萬安則強調，北市希望兼顧公共藝術、安全及城市美學。

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蔣萬安下午赴台北市議會接受市政總質詢，王閔生質詢人行道遮陽傘議題，指該工程費4966萬元，加上991萬元設計監造費，為了8支行人遮陽設施，花近5900萬元，不是簡舒培所說的平均一支620萬，而是平均一支740萬。

都發局長簡瑟芳答詢稱，當時在討論時，市府認為在信義區希望打造兼具美學跟安全的遮陽傘，以公共藝術的方式呈現；蔣萬安也強調，選在信義商圈，北市府希望兼具公共藝術、安全及城市美學。

王閔生質疑，為何都發局發布的新聞稿卻稱一支單座價格是146萬元，包括傘體的成本、機電、照明、排水？這146萬元是怎麼算出來的？據索資，不包括其他工程，遮陽設施設置幾乎一支都要340萬元？簡瑟芳表示，因為設置上面還要有加工的費用，以及安座、安置的相關設備費用。

王閔生質疑，不曉得是選舉到了，怕被批評還是怎麼樣，他提出合理懷疑，明明要加上很多特殊設施之類等等，為何偏偏只講146萬？簡瑟芳強調，這是對照一把傘的材料成本是146萬。

王閔生痛批，這新聞稿到底誰核出去的？睜眼說瞎話，給的資料就是一支340萬元，包括其他附屬工程，卻寫146萬元，騙誰啊？現在新聞稿可以這樣亂寫？還是資料亂給議員？他贊成可以做美觀的行人遮陽設施，但也要看緊人民納稅錢，沒有要對抗的意思，他可以理解要城市美學、沒有錯，發想很好，但要花這麼多錢，總要給合理的理由，現在討論要說服大家，卻用這種新聞稿方式，好像只要把價錢講低，就不會有被質疑的理由？

蔣萬安強調，這是包括工法、後續材料，以及剛談到安全性、耐用性等，真的需要相當的經費。

王閔生直言，一支740萬元，等於就是一台保時捷的轎跑車放在那邊，以後大家都去那邊合影，變成打卡景點，市府說公共藝術，難道這8支都不同造型嗎？簡瑟芳說，確實，且依照每一個點位的日照情況，模擬上面遮陽的角度，以及不同的造型。

王閔生追問，這決策是誰做的？簡瑟芳表示，有經過府內的相關程序討論。蔣萬安也說，都發局規劃好有向他報告。

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