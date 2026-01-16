天價！阿里山賓館「1晚最貴4萬5」 網友正反論戰

嘉義縣 / 綜合報導

有民眾近日在社群PO出圖文，2026年嘉義縣阿里山知名的賓館價目表，基礎的貴賓雙人房，平日要價1萬5000元，特殊假日甚至要2萬1000元，讓民眾說寧願出國玩CP值比較高，對此知名賓館總經理則澄清，價位其實是固定價位，山上的資源有限，也會推出優惠方案給旅客選擇。

賓館房間內，黑白抱枕搭配純白色被單，一旁還有暖黃色的小夜燈營造溫馨氛圍，坐落在嘉義縣阿里山的知名賓館，打造出讓旅客賓至如歸的感受，但有民眾近日在社群PO出價目表，卻被天價數字嚇壞了。

價目表上，基礎的貴賓雙人房，平日要價1萬5000元，假日1萬9000元，特殊假日是2萬1000元，而最貴的首相套房平日3萬5000元，假日4萬2000元，甚至特殊假日價格高達4萬5000元，也讓民眾忍不住直呼，看到這個價位還以為幣值是越南盾。

民眾：「我個人是比較不會花這樣的錢去住，我小資族可能花不了，如果超過一萬塊，我可能就會考慮一下，我可能會選擇其他地方去玩。」民眾：「太貴了，出國玩CP值比較高。」驚人價格讓民眾也承擔不起，寧願選擇出國玩樂還比較實際，但業者也有話要說。

知名賓館總經理王覺非說：「全台灣其實也不是只有我們賣這樣子的價格，甚至是賣得比我們貴的飯店都還多的是，沒有所謂的一般民眾或者是特別民眾，你住得起的，你就住比較好的。」

業者強調，因為山上的資源有限，有時候必須要去考量到一些其他的因素，也會推出優惠方案，讓旅客選擇，至於旅客買不買單，荷包夠不夠深，也成為一大話題。

