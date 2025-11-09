天價？3主菜便當500元 店家：應不只1便當

一盒自助餐便當，民眾看到喜歡的菜色就猛夾，沒有想到竟然結帳是天價。（圖／東森新聞）





民眾到高雄一家自助餐店買便當，價格是500元，民眾嚇呆了，怎麼這麼貴，網路上抱怨是包到天價自助餐，來到這家自助餐店光顧的顧客也覺得不太可能，店家再看這份便當重新算是三百多元，懷疑民眾不只買一個便當才這麼貴。

一盒自助餐便當，民眾看到喜歡的菜色就猛夾，沒有想到竟然結帳是天價，這個便當裡放了肉排，炒粄條、揚出豆腐、半條鯖魚，三塊豬腳還有大約三份的番茄炒蛋，店家說這樣500元，顧客嚇傻，只能不甘願掏出鈔票。

廣告 廣告

其他顧客：「150，150，如果他給你收500太扯。」

其他顧客：「差不多220算500你聽到不可能。」

常來買的顧客也覺得不太可能，這樣一個便當盒裝的便當要500元。民眾氣到上網抱怨，說買到天價自助餐，網友問，蕃茄炒蛋底下是不是有藏鮑魚、干貝，還有人說，結帳的時候，你是不是叫他阿姨，才會給你多算錢，來到這間被指控賣太貴的自助餐，店家這樣說。

遭控賣太貴自助餐業者：「差不多355元，（你們有給他算到500），你覺得，我相信他不只一個便當你懂嗎，因為我們的東西都是固定（價格）。」

店家說，肉排固定40元，炒粄條這樣一包要100元，揚出豆腐15塊，半條鯖魚40元，三塊豬腳一塊算303塊就是90元，還有看起來是三份番茄炒蛋，店家認定是四份所以100元，依照店家一個一個算，算起來是385元，也跟店家心算的價格不一樣。我們實際再買一次，份量品項都一樣，就差在粄條，價格是265元，就算加上粄條的100元也就三百多。

廣告 廣告

雖然買自助餐，份量多少怎麼認定，都得看當下櫃台人員的認定，不過如果真的只買這麼一個便當，收了500元，但實際算也就三百多，買到的人不會氣嗎，肯定不會再光顧這家店。

更多東森新聞報導

五省級／國慶優惠！ 希爾頓半價、花園兩人1010元、凱達10送5

新北人氣便當店氣爆！7人受傷急送醫 名單曝光

快訊／中秋連假前夕疑發生氣爆！蘆洲便當店煙狂竄7人傷

