天價102歲人瑞突娶68歲看護！兒孫醫院搶人「推輪椅狂奔」...真相大逆轉

102歲人瑞突娶68歲看護讓家屬氣炸。示意圖，與本文無關／Pixabay

兒女外出工作，為了妥善照顧年邁的父母，通常會聘請看護幫忙照料，一名身價高達8億元的102歲王姓老翁，上個月突然把68歲看護娶回家，豈料看護搖身一變女主人後，竟禁止家屬探視，王姓老翁的兒孫不得已下，衝到醫院將人擄走，場面一度讓警察也看傻。

家屬、看護醫院上演搶人大戰！警察路人全看傻

王姓老翁日前到醫院就診，豈料才剛被賴姓看護推出醫院準備離開時，王家兒女、孫子看準空檔，衝上前推開看護，推著輪椅往反方向狂奔。

賴姓看護嚇得當場高喊「警察救人啊」、「警察來啊」，員警見狀趕緊上前關心，王姓老翁家屬則急忙解釋「這是我公公」，讓在場員警、路人全都看傻，賴姓看護也疑似在推擠過程中受傷。

突然登記！王姓老翁「天價婚事」兒孫氣炸

上個月王姓老翁突然與照顧多年的68歲賴姓看護登記結婚，家屬們毫不知情，返回家中想了解事情的來龍去脈，卻被賴女拒之門外，讓兒子無法接受怒批「你不能禁止我探望老爸」，賴女也不客氣回嗆自己身為配偶，有權決定一切，氣得家屬到警局報案。

據悉，王姓老翁過去曾擔任土地代書，名下擁有多筆土地、房產，身價高達8億元，家屬懷疑看護覬覦家產，因此拐騙神智不清的父親到戶政事務所登記。

7筆土地、8000萬保單全給看護妻！戶政事務所人員澄清了

家屬也透露，一查下竟發現父親已經將7筆土地，以及高達8000萬元的保單，總價值2億元的財產過戶給看護以及其子女，痛批戶政事務所輕易同意這起充滿疑點的婚事。對此，戶政事務所人員澄清，當時老翁應答正常，因此才受理登記。

目前王姓老翁家屬正在透過法律途徑尋求協助，賴姓看護也對家屬提出強制罪與傷害罪告訴，並聲請保護令，這場天價婚事究竟是否合法，仍在調查釐清當中。



