天元宮櫻花季開跑！幾米繪本打造夢幻場景 賞櫻免塞車攻略出爐

淡水天元宮櫻花季29日開幕。（警方提供）

員警在淡水天元宮櫻花季期間實施交通管制。（警方提供）

淡水花見櫻花季自1月29日起至2月11日，在淡水區北新路無極天元宮盛大展開。今年除可欣賞盛開的三色櫻外，更結合藝術家幾米繪本世界與夜間燈光設計，打造浪漫粉色櫻花場景，預期將吸引大量民眾湧入賞花。淡水警分局也提前公布交通疏導與管制措施，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，避免塞車之苦。

主辦單位指出，今年櫻花季活動內容全面升級，除規劃夜間點燈，營造夢幻賞櫻氛圍外，也首度引入藝術家幾米創作的《閉上眼睛一下下》繪本意象，設置互動式場景，讓民眾在櫻花樹下走進童話世界。同時由淡水學堂策劃「櫻花慢旅」走讀行程，串聯在地文化與故事，並與地方商家合作，推出阿給及各式手作體驗折價優惠，帶動地方觀光。

因應賞櫻人潮，淡水警分局建議民眾多利用大眾運輸前往，可由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡金北新站，或於捷運淡水站轉搭866、875、876、877號公車及賞櫻接駁專車抵達會場。自行開車的民眾，則建議行駛外環道路，由淡金路、北新路右轉進入園區，現場僅提供約100個停車位。

警方提醒，活動會場內停車空間有限，周邊道路狹窄，若啟動滿場管制機制，除持有居民或公所核發通行證車輛外，將禁止汽車進入；另自1月29日至3月31日管制期間，北新路往市區方向車輛，於車流壅塞時須配合右轉新市一路迴轉，以避免回堵。

淡水警分局呼籲，請民眾配合警方交通管制與現場工作人員引導，駕駛人務必禮讓行人，警方也將加強取締違規停車及路口交通執法，確保活動期間交通安全順暢。相關活動資訊，可至淡水無極天元宮專頁及淡水區公所網站查詢。

