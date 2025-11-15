天光市集升級購物節亮相 客家十大精品登場展現多元文化活力

副市長王明鉅為「2025天光威購節-天光市集」進行活動開幕儀式及年度客家十大精品授獎。圖：客家文化基金會提供

桃園市副市長王明鉅今(15)日下午前往中壢銀河廣場，為「2025天光威購節-天光市集」進行活動開幕儀式及年度客家十大精品授獎，本次活動除延續廣受好評的「天光市集」外，更首度與原民局、青年局及文化局跨局合作，共同推動多元文化與族群共榮；同時與中壢SOGO百貨、威尼斯影城及六和商圈共同聯手，結合百貨周年慶及整合商圈與企業資源，以購物節型態帶動地方商機和客家優質品牌，展現桃園客家文化深度與產業活力。

天光市集活動將於今明(15、16)兩日下午於中壢銀河廣場舉辦。圖：客家文化基金會提供

王明鉅指出天光雜貨店深受民眾喜愛，今年銷售額已超越去年，顯示客家產品與文創商品受到市場青睞，也期許明年業績能突破千萬元，持續擴大客家品牌影響力。本次各局處及企業和商圈的共同合作，現場集結多款特色產品、美食與手作展攤，邀請市民把握週末前來逛逛。

市集開幕式由曾榮獲日本橫濱花式調酒冠軍的表演者梁嘉仁帶來客家創意飲調，為活動揭開熱鬧序幕，「天光市集」也匯聚超過40間在地品牌與客家好物，更邀請原民局與青年局共同推薦優質攤商設置「多元市集」，展現原民、青年創意及地方風味等多元特色。活動另一大重點為「第二屆客家十大精品」頒獎典禮，表彰天光雜貨店優質且具客家創新的品牌，由王明鉅授獎予十家入選品牌，涵蓋客家文創、工藝及農產品等三大領域，各家品牌積極在選材、造型設計或品牌故事上，展現客家文化與創意融合的美學，讓客家產業更精緻化。

桃園市客家文化基金會表示，本屆天光市集活動將於今明(15、16)兩日下午於中壢銀河廣場舉辦，今年除擴大升級為購物節型態外，更以市場導向帶動客庄品牌曝光與銷售。同時天光店內也推出「天光年終慶」活動，自即日起至12月16日止，除了推出多項商品優惠、團購方案、滿額禮及抽獎活動外，店內更設置「客家十大精品專區」，以延續天光市集活動熱度，鼓勵民眾進店支持所喜愛的客家精品。

