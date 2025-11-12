一天全淹沒...明利村民宅一樓滅頂「找嘸路」 對比圖看驚人水量

鳳凰颱風外圍環流加上東北季風共伴效應，對北台灣、花東地區帶來驚人雨量，花蓮縣11、12日兩天累積雨量232毫米，馬太鞍溪水位高漲，不僅沖斷便橋，更夾帶大量泥沙沖入下游部落，不少民宅一層樓直接消失，昨今兩天同一個區域對比圖曝光，可見水流、水淹高度，當地居民無奈嘆「來就來了也沒有辦法」。

馬太鞍溪水近日暴漲，北岸堤防疏濬車輛通道傳出是潰堤缺口，讓水勢湧入明利村內，雖然早已撤離村民，但民宅難逃淹沒滅頂，11日雨量趨緩，可見到大量泥沙湧入較低地勢的住家中，時隔24小時，12日明利村再發生淹水，滾滾泥水傾瀉流下，民宅一樓消失、僅露出屋頂上的水塔。

馬太鞍溪水暴漲，明利村淹水。圖／台視新聞

而從空拍圖對比可看到，相同位置的廣場、雕像，相隔一天淹水嚴重，雕像原本還露出底座，僅地上大量泥沙，今天就明顯可見到水流不斷沖刷至雕像頭部，廣場平面也消失，部分路段也看不出方向。

明利村一處廣場、雕像原本還可看出底座，今早遭大量泥水沖刷。圖／台視新聞

明利村居民黃大哥提到，前一天晚上雨勢一波一波下，雨很大，底下水溝都滿出來，有看到很多東西流走，更無奈表示從沒看過這樣，但來就來了沒有辦法，且鄰居都是認識的人，一個家就這樣沒了，雖然自己家沒事，但看到心情都不好。

明利村民宅、道路遭淹沒。圖／台視新聞

