一天兩季！新竹今晨7.4度最冷、白天飆20度 中部以南「空汙警報」

一天體驗兩季！今（12）天大陸冷氣團減弱，不過清晨受到輻射冷卻影響，新竹縣7.4度、苗栗7.8度和連江8.6度都出現低於10度低溫，白天開始氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，氣象專家吳德榮提醒，日夜溫差大，白天陽光下「暖如春」，但輻射冷卻強早晚「冷如冬」，應注意穿著調整。

中央氣象署指出，今天各地早晚仍偏冷，各地低溫11至15度，其中高雄以北局部近山區及空曠地區有10度左右或以下低溫，白天開始北部及宜蘭氣溫回升，北部、東半部高溫19至21度，中南部高溫23至24度，西半部日夜溫差大；離島天氣，澎湖多雲時陰，16至18度，金門陰時多雲，9至16度，馬祖晴時多雲，9至13度。

廣告 廣告

天氣方面，各地為多雲到晴，僅花東地區、恆春半島及中部以北山區有零星短暫雨；東北風偏強，基隆北海岸、桃園、恆春半島及澎湖、馬祖、蘭嶼局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，沿海風浪大，今日基隆北海岸及東半部（含蘭嶼、綠島）沿海有長浪發生的機率。

1/12全台天氣預報。圖／中央氣象署

氣象署指出，這周天氣「先乾暖、後濕冷」，全台回暖雖有一小波冷空氣，但強度很弱，降雨部分，今、明兩天中部以北山區偶有短暫雨，週五前東半部、恆春半島也有零星降雨機會，等到週六更有感水氣增加，基隆北海岸、大台北山區也漸漸有局部短暫雨。

未來一周天氣。圖／中央氣象署





根據環境部空氣品質預報資訊顯示，12日大陸冷氣團減弱，環境風場轉為偏東風，西半部位於背風側，擴散條件稍轉差，易累積污染物；宜蘭、花東、北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

【參考資料】

氣象署：https://www.cwa.gov.tw/V8/C/

環境部：https://airtw.moenv.gov.tw/

責任編輯／張碧珊

更多台視新聞網報導

把握冬天暖陽！周末回暖飆破20度 留意8級強風、日夜溫差大

極寒冷！新竹晨最低溫3.9度 白天回暖、入夜又有大陸冷氣團

入冬首波「寒流」達標！白天略回溫 明起另一股冷空氣將南下