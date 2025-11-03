一天兩聲明 抨擊市場派狙擊！中工：寶佳集團規避申報 資金來源值得懷疑

中華工程2025年股東常會，由董事長周志明主持。資料照，中工提供



中華工程深陷京華城案風暴至今未解，但近期一口氣爆量大漲4成，傳出市場派狙擊經營權，中工今天連發二次聲明，下午先控寶佳集團成員以禿鷹掠奪方式，短時間內取得公司一成股權，傍晚再控市場派堡新投資就是寶佳集團成員，且持續4個交易日內耗資逾20億元大量買進，質疑其資金來源是否涉及不法，籲檢調及主管機關調查。

中華工程今天繼證實收到堡新投資(寶佳集團成員)內部人申報作業，已取得公司股權已逾一成之後，傍晚再發生聲明指出，公司近期遭寶佳集團禿鷹掠奪公司經營權。據媒體告知，寶佳集團否認堡新投資公司為集團旗下公司，動機可議。

中工聲明指出，寶佳集團成員堡新投資在今年10月27日至30日，連續4天大量買進中工股票達10%以上，堡新公司資本額僅2億元（實收資本額為2千萬元），何以連續在4個交易日內耗資20億元以上大量買進中工股票，其購股資金來源為何，值得懷疑。

中工表示，根據經濟部商工登記公示資料顯示，堡新投資於去年（113年）12月10日成立，登記地址為寶佳集團同棟大樓內，公司登記負責人鄭斯聰，亦為現任寶佳集團旗下大華建設公司的董事長。

中工在聲明中指出，寶佳集團於去年威京集團沈慶京主席遭檢方以押人取供方式偵辦，沈慶京拒絕配合違法供述之後，中工合理懷疑，寶佳集團當時受政治司法影響，趁火打劫。去年年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，實已違反證券交易法相關規定。

