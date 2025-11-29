一天兩起死亡車禍! 女騎士遭撞飛 海巡士兵碰撞轎車身亡

南部中心／綜合報導

高雄28日連續發生兩起死亡車禍，一名23歲女騎士要去上班，卻被一部右轉的汽車撞上，女騎士噴飛出去，撞到電線桿，傷重不治。另外則是一名海巡隊士兵，騎車出門，卻和轉彎汽車發生碰撞，由於撞擊力道相當大，人撞飛到一旁民宅的外牆，當場身亡。

女騎士連人帶車噴飛，撞到號誌桿。（圖／民視新聞）

機車騎士剛到路口，一台白色轎車突然右轉，直接將女騎士撞倒，機車往前噴飛，猛力撞向號誌桿，女騎士安全帽飛出去，她倒在地上一動也不動，附近民眾聽到撞擊聲，跑出來關心。目擊民眾說：「在那邊就有煞車痕了，這邊撞這根柱子，撞到後又撞過去這根電線桿。」地上留下長長煞車痕，還有散落的物品，28號中午11點多，高雄前鎮區新生路上，被撞的23歲女騎士要去上班，和她同方向的72歲駕駛疑似右轉沒注意，將她撞飛，女騎士傷重不治。民眾：「可能撞到後車子失靈，沒辦法煞車，東西都噴出去，這邊也有那邊也有。」交通警察大隊前鎮分隊長黃偉賓：「將陳姓駕駛依過失致死罪嫌，移請地檢署偵辦。」

21歲海巡士兵和轉彎的汽車擦撞，傷重不治。（圖／翻攝畫面）

另一起車禍發生在高雄林園，汽車左轉彎進巷弄，對向機車煞車不及，高速撞上汽車車身，撞擊力道大，男騎士彈飛，又撞上民宅圍牆，機車幾乎解體，汽車板金也嚴重變形，21歲的陳姓男騎士是海巡署第五岸巡隊志願役士兵，深夜騎車出意外，送醫不治，連續發生死亡車禍，騎車開車出門還是得多留意，避免憾事發生。

