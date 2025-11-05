一天兩起！達美航空遭威脅「有炸彈」 紐約起飛急喊卡

美國紐約拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）4日晚間驚傳炸彈威脅事件，一架準備起飛前往明尼亞波利斯的達美航空班機，臨時中止起飛並全面疏散乘客。

美國達美航空。（圖／美聯社）

美國《紐約郵報》報導，這起事件發生於當晚約8時，這架編號2313的達美航空班機，正準備自拉瓜迪亞機場C航廈起飛，機組人員突然接到通報，稱機上疑似有炸彈。美國港務局警察局不敢掉以輕心，隨即下令將飛機移離登機口，並立即疏散機上乘客。

警方封鎖現場並展開全面搜查，逐一檢查乘客行李。港務局稍後表示，乘客已於晚間10時左右安全返回航廈，經檢查後，飛機確認「無任何危險物品」。達美航空發言人表示，已安排航班延後至隔天上午再出發，「乘客與員工的安全始終是我們的首要任務，對於此次延誤造成的不便，我們深感抱歉。」

根據報導，這起炸彈威脅事件發生在美國機場安全部門已高度緊繃的情況下，稍早同日，維吉尼亞州雷根華盛頓國家機場（Reagan Washington National Airport）也接獲威脅電話，對方聲稱若不支付價值50萬美元（約1500萬台幣）的加密貨幣，一架聯合航空班機在降落時將被引爆。目前兩起案件已由聯邦調查局（FBI）介入調查。

