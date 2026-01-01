天公不作美迎曙光落空！基隆「元旦升旗」頂16°C低溫登場

【記者葉先鵬／基隆報導】揮別2025年，新年第一天不少人會選擇去迎接曙光，但今天（1日）清晨基隆地區低溫下探16°C，天空雲層也偏厚，讓不少趕往外木山的民眾敗興而歸；考量天氣狀況不佳，基隆市府今年也依循往例在基隆轉運站大頂棚下舉行典禮，同時也為基隆市開港400周年揭開序幕。

外木山海岸擁有基隆最長的天然海岸，整條海岸線都能欣賞到日出，搭配上基隆嶼倒映在海面的美景，是許多北部民眾迎接曙光的首選，不過今年天公不作美，北海岸與東北角到了清晨仍有雨勢，厚重雲層籠罩天空，讓萬眾期待的日出僅剩下灰濛濛的海景。

除了曙光外，參加升旗也是許多民眾們元旦必做行程之一，考量基隆冬季多雨氣候，市府今年元旦循例在基隆轉運站大頂棚下舉行升旗典禮，讓民眾可以在更安心及舒適的環境參與升旗典禮活動。 2026基隆市元旦升旗典禮以「台灣頭‧愛永續‧迎未來」為主題，將屬於基隆與400周年的元素呈現於主視覺內，讓「愛」在基隆永續。

天氣狀況良好時在基隆外木山能看見曙光與基隆嶼相映的美景。葉先鵬攝

