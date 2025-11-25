天公伯盯著看！狼師搞大2女學生肚子逼墮胎遭通緝 生病到醫院看診謊報身份露馬腳

彭男在醫院謊報身份引起醫護人員關注報警協助，警方到場一查發現他是在逃通緝犯，當場逮捕歸案。翻攝畫面

曾是補習班教師的36歲彭姓男子，因涉及性侵、詐欺等重罪遭通緝，逃亡長達2年後，日前在台北市馬偕醫院就醫時，因無法正確提供身分證字號，行跡可疑，被醫院通報轄區警方，經中山分局中山二派出所警員循線查證後確認身分，當場將其逮捕歸案。

警方調查指出，自稱「張志豪」的彭姓男子日前於馬偕醫院看診時，因數次報錯身分證字號，引起院方警覺，隨即聯繫警方協助處理。警員抵達現場後，經勸說，彭男自知難逃，最終供出真實身份證號，確認其就是兩年前遭發布通緝的彭姓逃犯。

據了解，彭男曾於新北市新莊區開設補習班並擔任數學教師。他在任教期間，利用職務之便，先後與班上兩名未成年女學生（化名「小芳」、「小穎」）發生性行為。其中，彭男與小芳兩度發生性關係導致懷孕後，小芳為隱瞞家人，曾使用姊姊的健保卡進行人工流產。事後，彭男又與小穎交往，同樣兩度發生性行為並致使其懷孕，同樣要求小穎持其妹妹的健保卡，冒用身分到醫院墮胎，兩名女子成年後，經社工協助曝光全案，彭男因此被法院判處有期徒刑4年6個月。

此外，警方追查發現，彭男不僅因性侵案遭新北地院發布通緝，另還因詐欺案被判處有期徒刑5年2個月，遭新北地檢署發布通緝，兩案均於2023年發布。警方已將彭姓通緝犯解送至地檢署歸案，結束其長達兩年的逃亡生涯。



